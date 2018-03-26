Спикер парламента Каталонии призвал создать «широкий демократический фронт» 26.03.2018, 14:48

Коалиция должна объединить политические партии, профсоюзы и группы от гражданского общества.

Спикер парламента Каталонии Роже Торрент призвал создать социально-демократический фронт для защиты прав и свобод после задержания экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии по испанскому ордеру на арест.

Об этом сообщает AP.

"В воскресенье спикер парламента Каталонии Роже Торрент призвал создать "широкий социально-демократический фронт для защиты прав и свобод" после задержания экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии по испанскому ордеру на арест", - говорится в сообщении.

Торрент хочет привлечь политические партии, профсоюзы и группы от гражданского общества.

Он считает, что правительство Испании "атакует сердце демократии, возбуждая дела против своих политических оппонентов". По его мнению, Каталония используется как "лаборатория для преследования диссидентов".

Торрент заявил, что Каталония и Испания переживают самые темные моменты со времени восстановления демократии четыре десятилетия назад.

Как сообщалось, Пучдемон был задержан 25 марта немецкой полицией на автобане в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после пересечения границы с Данией.