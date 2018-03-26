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Польша приняла решение по высылке российских дипломатов

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  • 26.03.2018, 14:54
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Варшава поддержала Великобританию в деле Скрипаля.

МИД Польши проинформировал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки российских дипломатов, сообщают РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава российской дипмиссии был вызван в польский МИД.

"Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона", — пояснил посол журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли высланы из Польши российские дипломаты.

В пятницу источник, знакомый с вопросом, сообщил, что ряд стран ЕС рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за отравления Скрипаля.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском городе Солсбери с признаками сильного отравления нервно-паралитическим веществом – на скамейке возле торгового центра.

6 марта глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон даст решительный ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению Сергея Скрипаля.

Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата, приостановить двухсторонние контакты с РФ.


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