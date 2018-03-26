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Нина Багинская в милиции читала стихи и пела «Чорная зграя топча Айчыну»

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  • 26.03.2018, 15:04
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НИНА БОГИНСКАЯ

Пенсионерка провела в РУВД девять часов.

Пенсионерку Нину Багинскую держали в милиции 9 часов, чтобы она не попала на разрешенное властями празднование 100-летия независимости БНР.

Активистку из Минска, 72-летнюю Нину Багинскую, задержали 25 марта около 10 утра возле дома, когда она собиралась идти в офис ТБМ на общенациональный диктант, которая начинался в 11, а потом на «Праздник независимости» возле Оперного театра. В руках у нее была удочка для флага. Люди в штатском посадили Багинскую в машину и повезли ее в Первомайское РУВД - «на беседу», сообщает «Радыё Свабода».

Держали в «уголовном розыске»

В здании Первомайского РУВД на четвертом этаже, в кабинете с табличкой «Уголовный розыск», женщину продержали 9 часов и отпустили.

Двое следователей - Андрей и Ярослав - не знали, что делать с ней, задавали банальные вопросы: куда она шла, почему она ходит на акции, просто тянули время и ждали команды руководства, что делать дальше, рассказала «Радыё Свабода» сама Нина Багинская.

От «чая» отказалась, взяла «гарбату»

Она говорит, что следователи относились к ней нормально, предложили печенье и «чай».

«Я ответила, что «чай» не пью. Они тогда поправились и предложили «гарбату». Я не молчала, рассказала им о БНР, о празднике, читала стихи Нила Гилевича, пела песню «Чорная зграя топча Айчыну». Просили спеть еще. Но я ответила, что пою не для них, а «массажирую клетки головного мозга, чтобы не потерять сознание», - говорит Багинская.

Нина Богинская заставила милиционеров открыть дверь и окно, потому что ей было душно, так что сидели на сквозняке, а она была в пальто. Рассказала, как у нее забирают половину пенсии на штрафы. Прочитала лекцию о белорусском языке и о геологии, свою основной специальности.

По мнению Багинской, милиционеры просто тянули время, ждали приказа руководства, что с ней делать дальше.

На праздник не успела

Отпустили женщину в половине восьмого вечера. На празднование к Оперному театру Багинская не успела, но вечером пошла к Красному костелу с бело-красно-белым флагом, там еще помолилась за политических заключенных.

Там также ОМОН пытался заставить ее убрать флаг. Багинская им также пояснила, что это «сцяг», а не «флаг», и рассказала о празднике - 100-летии БНР. После переговоров по рации от нее отстали.


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