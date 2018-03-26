Блогер разоблачил миф о зарплатах в СССР 11 26.03.2018, 15:20

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Фото: CORBIS

Неправда легко опровергается математикой.

«Друзья, а вот очень интересный вопрос — когда обычный гражданин мог себе позволить купить больше товаров, сейчас или в СССР?», - пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович.

«Вопрос далеко не праздный, потому что на многочисленных форумах в блогах фанаты Союза утверждают, что в СССР жили сплошь богачи с высокими зарплатами, на которые было можно купить чуть ли не полмагазина товаров.

Разумеется, это неправда — и это легко опровергается математикой.

Итак, давайте считать. Средняя зарплата в СССР составляла примерно 120-150 рублей. Фанаты СССР любят рассказывать про 500, 600 и даже 1000 рублей зарплаты, но такие деньги получала очень ограниченная группа партийных чиновников (зарплата министра была 800 рублей), у 90% населения средняя зарплата была именно в районе 120-150 рублей — кто-то получал 250, кто-то 80. Минимальная зарплата в СССР равнялась 70 рублям — ее получали различные неквалифицированные сотрудники, вроде уборщиц.

Теперь давайте посчитаем, что мог купить советский человек на свою среднюю зарплату, за единую цифру примем 130 рублей. Ниже я перечислю советские товары и их стоимость, а правее укажу, сколько можно их было купить на среднюю зарплату.

Продукты:

Колбаса вареная, 2,2 руб.................................можно было купить 59 кг.

Колбаса копченая, 4,5 руб................................можно было купить 29 кг.

Мясо (свинина либо говядина), 2,3 руб............можно было купить 56,5 кг.

Мясо (свежая вырезка на рынке), 4,5 руб.......можно было купить 29 кг.

Десяток яиц, 1,3 руб..........................................можно было купить 100 десятков.

Бутылка водки 2,87 руб.....................................можно было купить 45 бутылок.

Килограмм риса, 0,9 руб...................................можно было купить 144 кг.

Обед в столовой, 1 руб......................................можно было купить 130 обедов.

Поход в ресторан (скромный), 10 руб...............можно было сходить 13 раз.

Другие товары:

Пылесос «Тайфун», 45 руб.................................зарплаты хватало на 2,8 пылесоса.

Авиаблилет Москва — Алма-Ата, 48 руб.........зарплаты хватало на 2,7 авиабилета.

Авиабилет Москва — Братск, 72 руб................зарплаты хватало на 1,9 авиабилета.

Сапоги женские на синтет. меху, 82 руб...........зарплаты хватало на 1,5 пар сапог.

Джинсы «Монтана», около 200 руб....................зарплаты хватало на 0,65 пар джинс.

Пальто женское, 110 руб...................................зарплаты хватало на 1 пальто и 20 рублей оставалось.

Магнитофон «Днепр-12», 147 руб......................зарплаты хватало на 0,8 магнитофона.

Люстра хрустальная, 230 руб............................люстра стоила почти 2 средние зарплаты.

Холодильник «Минск-16», 390 руб.....................холодильник стоил 3 средние зарплаты.

Цветной телевизор «Юность», 430 руб..............телевизор стоитл почти 4 средние зарплаты.

Дорогие покупки:

Турпоездка в Болгарию, 600 руб......................поездка стоила почти 5 средних зарплат.

Мотоцикл «Ява»-250, 650 руб............................мотоцикл стоил ровно 5 средних зарплат.

Холодильник «Rozenlew», 800 руб.....................холодильник стоил более 6 средних зарплат.

Автомобиль «Москвич-412», 5000 руб...............на «Москвич» нужно было отложить 38 зарплат.

Автомобиль «ВАЗ-21011», 6000 руб..................на «Копейку» надо было отложить 46 зарплат.

Автомобиль «ВАЗ-2103», 7500 руб....................на «Тройку» надо было отложить 57 зарплат.

Как видите, все было далеко не так радужно, как это хотят показать поклонники СССР — особенно это касается всего того, что выходило за пределы еды».