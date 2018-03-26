В регионах проходят суды «за День Воли» 26.03.2018, 15:25

Накануне 25 марта по всей стране прошли задержания активистов.

26 марта в регионах назначены суды над активистами, пишет cайт "ПЦ Весна".

В Солигорске 24 марта был задержан член Движения "За Рух" Владимир Шило. Суд назначен на 26 марта по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь (неповиновение требованиям милиции).

В Могилеве накануне Дня Воли был задержан член оргкомитета по созданию Белорусского социал-демократической партии (Народная Громада) Станислав Павлинкович. Днем 25 марта мать активиста Наталья сообщила об исчезновении сына, который намеревался принять участие в праздничных мероприятиях в Минске. О местонахождении сына родителям стало известно только вечером, сообщает местный правозащитный ресурс mspring.online.

По предварительной информации, его будут судить за нарушение правил дорожного движения и сопротивление милиции. Точное местонахождение Станислава Павлинковича неизвестно. По одной информации он находится в РОВД, по другой - в ИВС. Рассмотрение дела в суде еще не назначено.

В Бресте состоялось рассмотрение административного дела в суде Ленинского района задержанного вечером 23 марта видеоблогера Сергея Петрухина. Он заявил ходатайство об адвокате, поэтому заседание перенесли на 29 марта в 9:30.

В Дубровно проходит суд над Натальей Стрельченко, которая была задержана 25 марта в 6 часов утра. Суд не начинался до 11:00. Наталье в суде стало плохо, потому что она не ела с вчерашнего утра. В суд приехала скорая помощь, но фельдшер заявил, что не может забрать ее из суда, поэтому оказал помощь на месте. Судья объявил перерыв до 15 часов.

В Березе ожидается суд над активистом Александром Кабановым. Он был задержан в субботу 24 марта и обвинен в участии в несанкционированной массовой акции противников аккумуляторного завода, которая происходила в Бресте 18 марта.

Бобруйским правозащитникам стало известно, что протокол в отношении лидера местной организации независимого профсоюза РЭП Галины Смирновой и координатора оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия» по Могилевской области Таисии Кабанчук отправили на доработку, а их самих отпустили. Обеих ночь держали в камере. Активисток обвиняют по ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь (переход улицы в неположенном месте) и по ст. 23.4 КоАП (неподчинение требованиям милиции) соответственно.