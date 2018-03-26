В Пружанах в честь 100-летия БНР спели «Магутны Божа» 26.03.2018, 15:30

В городе прошел праздничный концерт.

В Пружанах отметили 100 лет Белорусской Народной Республики. Несмотря на то, что власть сняла половину запланированной программы и запретила возлагать цветы к памятнику известного белорусского фольклориста Григория Ширмы. Как рассказала «Радыё Рацыя» председатель Пружанского «Таварыства беларускай мовы» Тереса Жигалова:

- Мы собрались у музыкальной школы, после чего пошли во Дворец культуры. Там у нас состоялся концерт. Выступали наши поэты, читали свои стихи. Легионеры Красного креста спели две белорусские песни. Была своя, пружанская группа «Сцяг», которая тоже спела на белорусском языке свои песни. Был мальчик-иллюзионист, который показывал различные фокусы.

Цветы были возложены накануне, а 25-го стояла еще одна корзина с цветами от неизвестных поклонников белорускости. Изюминкой программы была выставка про деятелей БНР. Выставку организовал музей «Пружанская усадьба».

Открыл мероприятие 92-летний деятель Возрождения, старший хранитель белорускости Иван Зданович. Он специально приехал из Бреста, где живет сейчас у детей. Участники праздника получили бело-красно-белые бантики, их угощались караваями и спели вместе гимн «Магутны Божа». Праздник длился с 12 часов до позднего вечера.