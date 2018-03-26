закрыть
26 марта 2018, понедельник, 16:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Лондоне установили первую Hi-Tech скамейку, заменяющую деревья

  • 26.03.2018, 15:38

Она очищает воздух, заменяя собой 275 деревьев.

Cкамейка CityTree, она же фильтр воздуха, освобождает атмосферу от вредных примесей с такой же интенсивностью, как 275 деревьев, пишет «Вокруг Света».

В Лондоне установили первую скамейку-фильтр CityTree. Она очищает воздух, заменяя собой 275 деревьев. Комбинация мхов и других растений, пророщенных внутри этого сооружения, удаляет из воздуха пыль, диоксид азота и озон. Кроме того, скамейка имеет встроенную систему мониторинга, которая определяет уровень загрязнения, температуру воздуха и качество дождевой воды, а также оснащена приемниками дождевой воды и солнечными батареями для полной автономности.

Способность некоторых мхов отфильтровывать и поглощать загрязнители воздуха, такие как частицы пыли и диоксид азота, делает их идеальными для городской среды. Но расти в городе мхи не способны — им нужна влага и тень.

Эта проблема в проекте решена: тень дают другие, более стойкие растения, покрывающие верхний слой экрана, а дождевая вода собирается и автоматически перераспределяется с использованием встроенной системы орошения.

Каждая скамейка CityTree способна уменьшать количество твердых частиц в определенном районе на 30%. Кроме того, стена орошаемых мхов охлаждает воздух. Такие скамейки уже установлены в Амстердаме, Берлине, Париже и Осло.

В Лондоне первую скамейку установили в районе Вестминстер, в сердце исторической части Лондона.


популярное за неделю

Мнение

Власти не хотят расставаться со своим корытом
Власти не хотят расставаться со своим корытом Леонид Кулаков
Жадаю беларусам перамогі над злом
Жадаю беларусам перамогі над злом Віталь Портнікаў
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли
Большое откровение для маленькой компании
Большое откровение для маленькой компании Владимир Халип