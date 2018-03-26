В Лондоне установили первую Hi-Tech скамейку, заменяющую деревья 26.03.2018, 15:38

Она очищает воздух, заменяя собой 275 деревьев.

Cкамейка CityTree, она же фильтр воздуха, освобождает атмосферу от вредных примесей с такой же интенсивностью, как 275 деревьев, пишет «Вокруг Света».

В Лондоне установили первую скамейку-фильтр CityTree. Она очищает воздух, заменяя собой 275 деревьев. Комбинация мхов и других растений, пророщенных внутри этого сооружения, удаляет из воздуха пыль, диоксид азота и озон. Кроме того, скамейка имеет встроенную систему мониторинга, которая определяет уровень загрязнения, температуру воздуха и качество дождевой воды, а также оснащена приемниками дождевой воды и солнечными батареями для полной автономности.

Способность некоторых мхов отфильтровывать и поглощать загрязнители воздуха, такие как частицы пыли и диоксид азота, делает их идеальными для городской среды. Но расти в городе мхи не способны — им нужна влага и тень.

Эта проблема в проекте решена: тень дают другие, более стойкие растения, покрывающие верхний слой экрана, а дождевая вода собирается и автоматически перераспределяется с использованием встроенной системы орошения.

Каждая скамейка CityTree способна уменьшать количество твердых частиц в определенном районе на 30%. Кроме того, стена орошаемых мхов охлаждает воздух. Такие скамейки уже установлены в Амстердаме, Берлине, Париже и Осло.

В Лондоне первую скамейку установили в районе Вестминстер, в сердце исторической части Лондона.