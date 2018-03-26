Россельхознадзор вернул в Беларусь 10 aвто с сыроподобными продуктами 3 26.03.2018, 15:45

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Как считает Данкверт, ввоз этой продукции «нарушает рынок».

Россельхознадзор вернул в Беларусь более 10 автомобилей, которые перевозили сыроподобные продукты, состоящие как из молочных, так и из растительных жиров, сообщает interfax.by.

Как заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в понедельник в Москве, это были продукты неизвестного происхождения, а, скорее всего, украинского.

По его словам, после усиления контроля поставки из Беларуси сыроподобных продуктов, якобы произведенных в Турции, Аргентине и других странах, резко сократились.

"И возник поток белорусских сырных продуктов. Однако когда мы проверили, какие белорусскиепредприятия производят эту продукцию, оказалось, что в реестре Таможенного союза они значатся как предприятия по хранению и реализации продукции, но не по производству, - сообщил глава Россельхознадзора. - Это говорит о том, что украинская сыроподобная продукция как поставлялась в РФ совершенно беспрецедентно, совершенно открыто, так и поставляется, а в Беларуси она переделывалась в любую: хотите в турецкую, иранскую, гонконгскую, аргентинскую и так далее".

Россельхознадзор ранее направлял в ряд стран запросы на подтверждение поставок сыроподобной продукции в РФ, но получил ответы, что таких поставок не было.

Как считает Данкверт, ввоз этой продукции "нарушает рынок". Именно с нерегулируемыми поставками сыроподобных изделий в Россельхознадзоре связывают "провал" цен на молоко в этом году.

Как заявила на съезде исполнительный директор Молочного союза Людмила Маницкая, в прошлом году в РФ было ввезено 150 тыс. тонн сыроподобной продукции. Это эквивалентно 1 млн тонн молока, которое не было закуплено у отечественных производителей, подсчитали специалисты.

Более того, как не раз сообщал Россельхознадзор, эти сыроподобные продукты на территории РФ зачастую перемаркируются и "превращаются" в сыры.

Как считает С. Данкверт, Россельхознадзор может за месяц навести порядок на этом рынке при условии включения сыроподобных продуктов в перечень продуктов, подлежащих ветконтролю, поскольку в них, помимо растительного, содержится молочный жир.

По его словам, за это высказались четыре страны ЕАЭС за исключением России, хотя именно Россельхознадзор выступил с такой инициативой. "Мы недавно были в министерстве экономического развития и три часа обсуждали, почему замминистра Савва Витальевич Шипов два года не подписывает документ, чтобы сыроподобный продукт сертифицировали ветеринары", - заявил он. "Если бы это не влияло на рынок - одно дело, но если имеете другую точку зрения, то предложите меры, чтобы быстро навести порядок", - добавил он.