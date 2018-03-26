Чехия вышлет российских разведчиков «под дипломатическим прикрытием» 26.03.2018, 15:53

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Андрей Бабиш

Премьер Чехии называл российских дипломатов «незадекларированными разведчиками».

Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери будут высылать не российских дипломатов, а «незадекларированных разведчиков». Об этом он написал в «Фейсбуке».

«Уже само по себе обозначение «дипломат» (в связи с разговорами о высылке) неправильное. На самом деле это люди, которых называют «незадекларированными разведчиками». В Чехии их, вроде бы, больше всего в Европе», — написал Бабиш.

По его словам, люди заблуждаются, если думают, что «незадекларированные разведчики» делают что-то хорошее для Чехии.

«Хотя она (Великобритания) и выходит из состава Евросоюза, мы должны все сделать для того, чтобы Европа осталась сильной и единой. К тому же Британия является видным членом НАТО и, с точки зрения европейской и трансатлантической безопасности — важным партнером для Чехии. Так что, повторяю, Британию мы должны поддержать», — заявил Бабиш.