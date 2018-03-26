Владимир Некляев: Как только «cексота» убрали из камеры - начал писать стихи 1 26.03.2018, 16:02

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Владимир Некляев

Поэта и одного из лидеров БНК задержали, когда он шел к врачу.

Владимира Некляева посадили в тюрьму на Окрестина - мол, не отбыл 10 суток ареста. Продержали до вечера 25 марта и неожиданно освободили - вместе с другими политиками и активистами, которые были превентивно задержаны перед Днем Воли.

Владимир Некляев после освобождения рассказал «Свабодзе», что убежден: его телефон прослушивают и уже традиционно задерживают, когда он идет к врачу. Как только договорился по телефону, что врач его примет, вышел из дома 21 марта - арестовали.

Сидел за интервью

Как рассказал Некляев, еще осенью прошлого года Ленинский райсуд назначил ему 10 суток за одну фразу в интервью телеканалу «Белсат»: «Если есть воля защищать свои права, нужно их защищать». Когда Некляев обжаловал это решение, городской суд и председатель горсуда подтвердили, что все законно.

Владимир Некляев вспомнил, как чуть позже иностранные дипломаты, аккредитованные в Беларуси, выразили недоумение, почему гражданин осужден за интервью СМИ, и Лукашенко дал понять послам через МИД Беларуси, что это недоразумение будет исправлено.

«Мол, решение суда не будет отменено, но наказание Некляев отбывать не будет. Была такая договоренность. Но она нарушена, по решению суда от 1 ноября меня задержали. Как можно доверять этим властям?», - задает риторический вопрос Владимир Некляев.

Лекарства выдавали

На этот раз лекарства в тюрьме ему выдавали, но только благодаря заботе одного из иностранных посольств. Поэтому сиделось легче. Отбывал наказание он с разными людьми: и с бездомным со вшами, и с «подсадным».

«У меня генетическая ненависть к «сексотам», связанная с моим отцом, на которого писали доносы. Я не мог терпеть его присутствие, и добился, сделал все, чтобы его забрали из камеры. Но у него было все то, чего не позволяют другим заключенным, в том числе и ручка.

И мне удалось «прикинуться дурачком» и выманить у него ручку, которую мне снова не давали. Как только этот «сексот» ушел, ко мне сразу пришли стихи. До этого не рождалось ни строчки, а здесь я написал стихотворение «День Воли. К 100-летию БНР».

Освобождали вежливо

Некляев говорит, что на прогулки его выводили, но тюремный дворик в ледяных наростах. Некляев поскользнулся и сильно ушибся затылком о лед. Просил, чтобы дали лопату или ломика, чтобы расчистить дворик ото льда, но отказали.

Вечером 25 марта Некляева неожиданно освободили, причем, как он говорит, настолько вежливо обходились, что, поскольку у поэта болит спина, сотрудники ЦИП даже чемодан помогли из камеры вынести. Такому досрочному освобождению поэт не рад, так как его снова будут держать в стрессе.

«Но 5 суток осталось. То есть, я снова должен ожидать, что опять на меня нападут в любой момент, как на террориста, заломают руки и заберут, ночью позвонят, как не раз было. Значит, моя семья постоянно будет находиться в стрессе », - говорит Некляев.