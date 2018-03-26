«Нетунеядец» из Пинска добился возврата денег за судебные издержки 1 26.03.2018, 16:03

Андрей Вабищевич

Андрей Вабищевич дождался выплаты из казны.

В конце марта 2017 года, когда по стране прокатились выступления против декрета о «тунеядцах», пинчанин Андрей Вабищевич был задержан у входа в магазин на подступах к площади Ленина, на которой в столице Полесья проходила акция, пишет media-polesye.by.

Через несколько часов Андрея отпустили, а через пару дней обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Пинчанин смог в суде доказать свою невиновность и вскоре сам подал гражданский иск о возмещении вреда, причинённого неправомерными действиями сотрудников Пинского ГОВД.

Суд города Пинска и Пинского района нашёл требования Андрея Вабищевича по существу обоснованными и подлежащими удовлетворению и решил взыскать с казны Беларуси в пользу истца 360 рублей возмещения затрат на получение юридической помощи на ведение административного процесса, а также 18 рублей возмещения судебных расходов по оплате госпошлины.

Прокуратура безуспешно пыталась обжаловать решение Пинского суда в Брестском областном суде. И решение вступило в силу 21 декабря прошлого года.

Правда, Андрею сразу получить свои деньги не удалось, судебные исполнители не спешили открывать производство по выполнению решения суда. Поэтому пинчанину пришлось писать на них жалобу. Далее, почти месяц, длилась бюрократическая волокита по процедуре выдачи денег из казны.

И вот, практически через год, Андрей получил причитающуюся ему сумму.

- 19 марта деньги пришли мне на счёт и горфинотдел прислал мне уведомление об этом, – рассказывает Андрей, - 23 марта я их получил.

- Стоило ли так долго заниматься этими судами?

- Конечно, стоило, нельзя прощать беспредел, творимый причастными сотрудниками Пинского ГОВД. И самое интересное, что этот беспредел покрывают другие государственные органы, призванные следить за законностью в Пинске.

- Будешь теперь ходить возле площади Ленина, в момент прохождения на ней массовых акций?

- Будет день - будет пища.

- Смог бы ты без помощи правозащитников победить в судах?

- Справиться с взысканием имущественного вреда с Минфина? Наверное, нет, поскольку я не юрист. Но, попав в эту заварушку, я приобрёл некоторый опыт, в том числе и в отстаивании своих законных прав. Поэтому думаю, что в дальнейшем смогу и сам отстаивать свои права. Хочу поблагодарить за помощь организацию «Правовая помощь населению» и её руководителя Олега Волчека.

Но, кстати, административное дело (о нарушении закона о массовых мероприятиях), я выиграл сам. Даже пинский адвокат в это не верил. Я ему сказал, что мы выиграем, поскольку в протоколе об административном правонарушении, который есть у меня на руках, нет свидетелей, а в деле, которое имеется в суде, они вписаны, и что меня не было на площади вообще. На что он мне сказал, чтобы я не торопился и не ставил телегу впереди лошади.

- Почему у тебя получилось уйти от штрафа и избежать посадки на сутки?

- Да потому, что показания их свидетелей были липовые. С моей стороны нашёлся свидетель Романович, спасибо ему, который подтвердил, что меня не было 26 марта 2017 года на площади Ленина. Видеоматериалы нашлись, которые я сам ходил и по городу искал, что я проходил там-то и там-то и был задержан при входе в магазин "Мир Керамики" милиционером Побережным. Судья Свитин проявил принципиальность, спасибо ему, и разобрался в обстоятельствах произошедшего.

- Что посоветуешь людям, попавшим в подобную твоей ситуацию?

- Нужно бороться и отстаивать свои права. Останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Сейчас отправил жалобу в областную прокуратуру. Посмотрим, как воспринимают на уровне области понятие закона и справедливости. Ведь в Пинске наказать милиционера, совершавшего в отношении меня противоправные действия, мне не удалось.