«Передай маме, что я ее любила» 6 Юрий Бутусов

26.03.2018, 16:07

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О трагедии в Кемерово в РФ никто не вспоминает, есть куда более важные новости - Украина и Сирия.

Вчера вечером в России примерно в 16.05 по московскому времени загорелся четвертый этаж торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово. Но ни один российский телеканала не прервал вечернюю трансляцию, и в телевизионных новостях весь вечер эта информация не стала главной, ее не заметили. На канале "Россия" в прайм-тайм фильм о мудром и добром руководителе В.В. Путине - вот скриншот. И даже на программе Соловьева пожар не стал событием, хотя о десятках жертв уже было известно ко времени начала эфира. На Первом канале в прайм шла игра "Что? Где? Когда?", на НТВ - кино, трансляции никто не прервал.

Ведь в России все хорошо, там давно победили подлых "зрадофилов", и в СМИ работают только ответственные "государственники", которые, конечно, не будут омрачать эфир негативными новостями вечером в воскресенье. Торговый центр принадлежит местному депутату правящей партии "Единая Россия", но, конечно, персона владельца также никакого интереса у российских СМИ пока не вызвала.

По данным на этот час, в "Зимней вишне" сгорело и умерло от удушья 37 человек. 64 человека пропало без вести, в том числе по крайне мере 26 детей, которые пошли в кино и не вернулись:

1.Виктория Зикунова, 11 лет

2. Мария Агаркова, 10 лет

3. Анна Бахаева, 7 лет

4. Вероника Трусова, 8 лет

5. Василиса Трусова, 4 года

6. Майя Ерохина, 11 лет

7. Валерия Лиллевяле, 5 лет

8. Артемий Иванчик, 9 лет

9. Вадим Чмыкань, 10 лет

10. Ратибор Мухин, 5 лет

11. Татьяна Курчевская, 11 лет

12. Анастасия Смирнова, 11 лет

13. Вероника Панушкова, 11 лет

14. Александр Коган, 10 лет

15. Дарья Сараева, 6 класс

16. Вячеслав Никулин, 10 лет

17. Виктория Почанкина, 11 лет

18. Артем Востриков, 5 лет

19. Роман Востриков, 2 года

20. Анна Вострикова, 7 лет

21. Михаил Галанин, 9 лет

22. Елена Черникова, 11 лет

23. Артем Баранов, 12 лет

24. Арина Баранова, 8 лет

25. Елизавета Цыпко, 12 лет

26. Константин Агарков, 8 лет

"На дневном сеансе в кемеровском кинотеатре находилась группа 12-летних школьников из поселка Трещевский Кемеровской области. В честь начала школьных каникул их повезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр в торговом центре «Зимняя вишня». Детей сопровождали классный руководитель и двое родителей. Им удалось выбраться из горящего здания, потому что они не стали смотреть детский фильм и, оставив детей, пошли гулять по торговому центру.

- В 16:11, сразу после начала пожара, из кинотеатра звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери заблокированы в кинотеатре. Я не могу выйти, дышать не могу. Я ей говорю: «Вика, снимай все, нос закладывай через одежду». Она говорит: «Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила» и после этого отключилась. Сейчас я ей звоню идут гудки и никто не отвечает".

Двери в кинозал, в котором шел мультфильм, сотрудники кинотеатра почему-то закрыли, и почему-то не пришел никто на помощь и не открыл двери, и средства пожаротушения штатные не сработали вообще, и дети стучались, но выбить двери изнутри не смогли...

Дети звонили родителям, а одна из посетительниц кинотеатра 11-летняя Майя Ерохина успела изменить свой статус в "вконтакте": "Это конец".

Скрин сделан "Комсомольской правдой" РФ:

Но это, конечно, российские новости в воскресенье тоже не показали. 5 декабря 2009-го года в российской Перми при пожаре в ночном клубе задохнулось и отравилось продуктами горения насмерть 156 человек, и тогда Путин тоже грозился проверками, карами за нарушение правил пожарной безопасности. Но об этом в России в воскресный вечер никто не вспоминает, ведь есть куда более важные новости - война в Сирии, война в Украине, ведь так страшно жить там, где нет стабильности, где нет доброго вождя...

Юрий Бутусов, "Фейсбук"