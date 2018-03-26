Жилья строят все меньше 26.03.2018, 16:16

Строительство жилья в Витебской области сократилось на четверть по сравнению с прошлым годом.

За два первых месяца 2018 года в Витебской области ввели в эксплуатацию только 51 500 квадратных метров общей площади жилья, что составляет 75,1% от объема января—февраля прошлого года, пишут «Народныя навіны Віцебска».

Всего организациями всех форм собственности построена 501 новая квартира, тогда как в прошлом году за первые два месяца ввели в эксплуатацию 870 квартир. Государственная поддержка, согласно данным Главного статистического управления Витебской области, оказывалась при строительстве 17 000 квадратных метров жилья, то есть чуть больше трети от введенного в эксплуатацию.

При этом 39,8% от общего объема построенного жилья, или 20 500 квадратных метров общей площади, предназначается для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.