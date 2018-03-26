закрыть
26 марта 2018, понедельник, 19:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Стало известно, где в Минской области будут работать датчики скорости

  • 26.03.2018, 16:34
  • 1,768

Датчики будут работать с 26 марта по 1 апреля.

С 26 марта по 1 апреля на дорогах Минской области будут работать мобильные датчики контроля скорости, передает БелТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома. Смотрите список мест установки мобильных датчиков контроля скорости и сильно не гоните:

За два месяца этого года ГАИ зафиксировало 2 600 фактор превышения скорости. Из-за этого нарушения ПДД совершено 32 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека погибли и 35 получили травмы.


популярное за неделю

Мнение

Власти не хотят расставаться со своим корытом
Власти не хотят расставаться со своим корытом Леонид Кулаков
Жадаю беларусам перамогі над злом
Жадаю беларусам перамогі над злом Віталь Портнікаў
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли
Большое откровение для маленькой компании
Большое откровение для маленькой компании Владимир Халип