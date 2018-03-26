Стало известно, где в Минской области будут работать датчики скорости 26.03.2018, 16:34

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Датчики будут работать с 26 марта по 1 апреля.

С 26 марта по 1 апреля на дорогах Минской области будут работать мобильные датчики контроля скорости, передает БелТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома. Смотрите список мест установки мобильных датчиков контроля скорости и сильно не гоните:

За два месяца этого года ГАИ зафиксировало 2 600 фактор превышения скорости. Из-за этого нарушения ПДД совершено 32 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека погибли и 35 получили травмы.