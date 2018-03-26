Как белорусы Чехии праздновали 100-летие БНР 26.03.2018, 16:55

В праздновании приняла участие Ивонка Сурвилла.

Белорусы Чехии присоединились к празднованию столетнего юбилея провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, передает «Радыё Свабода». Несколько десятков человек на Ольшанском кладбище Праги почтили память деятелей республики, а также открыли доску на могиле консула БНР Николая Вершинина, которая еще недавно оставалась неизвестной.

Официальной частью стал праздничный прием в Пражской ратуше, где с речью выступили несколько общественных деятелей, а также председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла. Произошло и прямое включение с Минском. Для гостей мероприятия прозвучали несколько музыкальных произведений и специальная викторина, посвященная истории республики.

После окончания официальной части все желающие могли угоститься специальным пивом «Сто лет», сваренным путешественникам и пивоварам Кириллом Якимовичем к 100-летию БНР, и пообщаться со старыми и новыми друзьями во время фуршета.