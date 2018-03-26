Латвия расширяет «список Магнитского» 26.03.2018, 16:47

Рига приняла решение проявить солидарность с Великобританией.

Латвия в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии решила выдворить российского дипломата и расширить черный список невъездных россиян, сообщает "Европейская правда".

Об этом в своем Твиттере написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"В связи с нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и в знак солидарности с Соединенным Королевством и в сотрудничестве с другими государствами-членами ЕС, Латвия выдворяет второго секретаря посольства России и включает в черный список руководителя представительства российской компании в Латвии", – написал он.

Sakarā ar Vīnes konvencijas par diplomātiskajām attiecībām pārkāpumiem, solidarizējoties ar Lielbritāniju un sadarbībā ar citām ES dalībvalstīm, Latvija izraida Krievijas vēstniecības 2.sekretāru un melnajā sarakstā iekļauj Krievijas kompānijas pārstāvniecības vadītāju Latvijā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 26 марта 2018 г.

Напомним, страны ЕС и США приняли решение о выдворении более 100 российских дипломатов.