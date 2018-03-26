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Латвия расширяет «список Магнитского»

  • 26.03.2018, 16:47

Рига приняла решение проявить солидарность с Великобританией.

Латвия в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии решила выдворить российского дипломата и расширить черный список невъездных россиян, сообщает "Европейская правда".

Об этом в своем Твиттере написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"В связи с нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и в знак солидарности с Соединенным Королевством и в сотрудничестве с другими государствами-членами ЕС, Латвия выдворяет второго секретаря посольства России и включает в черный список руководителя представительства российской компании в Латвии", – написал он.

Напомним, страны ЕС и США приняли решение о выдворении более 100 российских дипломатов.


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