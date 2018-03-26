США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле 6 26.03.2018, 17:01

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Это шаг предпринят в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщили в понедельник американские СМИ, США высылают из страны 60 российских дипломатов в связи с отравлением проживавшего в Великобритании бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает «Голос Америки».

Белый дом подчеркивает, что соответствующее решение принято президентом Трампом после консультаций с официальным Лондоном. Сообщается также о закрытии российского консульства в Сиэтле.