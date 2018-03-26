Независимый журналист в борьбе за свои права дошел до ООН 1 26.03.2018, 17:22

Дмитрий Лупач

Фото: «Радыё Свабода»

Комитет по правам человека ООН зарегистрировал жалобу Дмитрия Лупача.

Жалобу независимого журналиста из Глубокого Дмитрия Лупача зарегистрировал Комитет по правам человека ООН. Составлять жалобу ему помогал правозащитник из Витебска Павел Левинов, передает «Радыё Рацыя».

Они направили ее еще в декабре прошлого года, и только сейчас пришел ответ о регистрации. Жалоба касалась прошлогоднего суда за сюжет о капитальном ремонте дома по улице Ленина, 142 в Глубоком.

За этот сюжет Лупач был оштрафован в мае, кассационный суд в Витебске произошел в июне. По словам Дмитрия Лупача, нужно жаловаться в международные структуры, так как у нас обжалования приговоров результата никакого не дают.

- С одной стороны, конечно, постоянно получаешь от провластных судов ответы, что все правильно, и как-то опускаются руки. Но, с другой стороны, все же знаешь, что власть не вечна, и когда-то эти дела будут пересмотрены. И я надеюсь, что они будут пересмотрены и нас признают невиновными. Поэтому, я думаю, все же это стоит делать.

Как говорит независимый журналист, у него подана еще одна жалоба в Комитет по правам человека на тот суд, где его судили за опрос по поводу учений "Запад-2017". Но пока эта жалоба находится еще в процессе регистрации.