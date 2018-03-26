«Домрачева, вы, это — перестаньте карьеру заканчивать!» 5 Сергей Версоцкий

26.03.2018, 17:13

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Любой поклонник биатлонного творчества может только поаплодировать белорусской биатлонистке.

Совершенно не важно, являешься ли ты болельщиком Дарьи Домрачевой, "топишь" ли за другую сборную или персонально за Кайсу или Дальмайер — любой поклонник биатлонного творчества может только поаплодировать Домрачевой за выступление в минувшем олимпийском сезоне. Ведь с учетом всех привнесенных обстоятельств он стал едва ли не лучшим в Дашиной карьере, хотя значительно уступал ее прежним рекордам по драгметаллу и набору кубковых очков.

Понятно, что изначально сезон-2017/18 никто из ее окружения не рассматривал, как возможность побороться за второй в карьере Большой хрустальный глобус. Все было заточено по Олимпиаду в Пхенчхане, и в методических планах пропуск этапа Кубка мира в Анси был заложен изначально. А с заведомым пропуском этапа за главный трофей кубкового сезона в современном биатлоне бороться невозможно. Но, черт возьми — она ведь это практически опровергла, наглядно доказав, что и с пропущенным этапом есть возможность выигрывать БХГ! И это, наверное, самое ценное знание, которым четырехкратная олимпийская чемпионка поделилась с миром.

Если посмотреть статистику белоруски, то помимо пропуска спринта, "пасьюта" и массового старта в Анси, у Домрачевой наблюдается еще два пробела в календаре. И это совсем не запланированные окна, это ее реальные "косяки" стартового этапа в Эстерсунде. Тогда в спринтерской гонке всем бросился в глаза ее слабый лыжный ход. На лежке она оставила лишь одну непораженную мишень, но на выходе со стадиона оказалась лишь 58-й. Ничего особенного Дарья перед стойкой не отыграла, нагрузившись на второй стрельбе еще тремя промахами, после чего попросту сошла с дистанции. Нулевой результат в спринте, естественно, предопределил пропуск гонки преследования. А это значит, что в минувшем сезоне Дарья Домрачева не получила ни одного очка сразу в 5 (!) личных гонках.

Теперь вспомните, сколько очков проигрывала Домрачева лидирующей в общем зачете Анастасии Кузьминой перед перелетом на финал КМ в Тюмень. С учетом двух отбрасываемых гонок — всего 81 пункт! То есть, в случае среднестатистического прохождения белоруски спринта и преследования Эстерсунда, этот гандикап тает практически в полном объеме, а Настя и Даша прибывают на "Жемчужину Сибири" на паритетных началах. Но при этом у Домрачевой пропущен целый этап, а у Кузьминой — всего одна гонка (спринт Эстурсунда)! Это ли не очередное чудо, которое минчанка сделала реальностью.

А ведь тот самый слабый ход по дистанции изрядно потрепал нервы белорусской примы в первой половине сезона. Поначалу ей вообще нечего было сказать журналистам, потом пошли намеки, а затем и прямые упоминания неоптимального инвентаря. И здесь немалая вина за нервотрепку лежит на самой Даше. Как ни посмотри, но менять привычную марку лыж аккурат перед олимпийским сезоном — со всех сторон авантюрное решение. Но после весенней откатки нескольких опытных образцов ей так понравились более "скользкие" "россиньолы", что уже в сентябре белоруска заключила личный контракт с французской фирмой, отставив в сторону старые проверенные "фишеры". Но с "росси" в итоге общего языка не нашла, ее личный смазчик Даниэль Мюллер так и не сумел до конца разобраться с подбором структуры на новые лыжи. Проблему пришлось решать кардинально — односторонний разрыв персонального контракта с выплатой фирме приличной неустойки. Лучшее подтверждение того, на какие жертвы готова была идти Домрачева ради оптимальной подводки к Олимпиаде.

В ее ряду авантюрных решений вполне может находиться и сама метода подготовки в олимпийский сезон. Еще никогда доселе Дарья столь объемно не использовала подготовку в условиях среднегорья. Можно с полной уверенностью сказать, что такого количества среднегорных сборов перед Пхенчханом-2018, как у Домрачевой, не имела ни одна биатлонистка в мире.

Что интересно, подобный подход ранее практиковал Оле-Эйнар Бьерндален. Но его методика настолько индивидуальна, что ранее никто не отваживался взять ее за прямое руководство к действию. А Дарья решилась. Приверженность Домрачевой к работе на высоте во время заключительного предолимпийского этапа Кубка мира в Антхольце проявилась даже в бытовом плане.

Вся сборная Беларуси после выступления в гонках спускалась для проживания много ниже трассы, расположенной на высоте 1600 метров над уровнем моря. Дарья же, напротив, оставалась на той же высоте и жила в окрестностях стадиона. И если вся женская команда отправилась после Антхольца на заключительный этап подготовки в Хохфильцен, то Домрачева опять-таки уехала с Бьерндаленом на среднегорье — в австрийский Обертиллиах.

В итоге спортсменка не только не прогадала, а, наоборот, обеспечила своему организму отличную функциональную платформу, продержавшуюся вплоть до конца марта. Подводка получилась слишком долгоиграющей, поскольку на финише сезона Домрачева выглядела даже лучше, чем на самих Играх, и уж точно лучше всех соперниц в мире.

И это даже хорошо, что, начиная с Сочи, на Олимпиадах больше не разыгрываются очки в зачет КМ, поскольку на главном турнире Даша выглядела довольно посредственно в сравнении с кубковыми этапами. Судите сами: по очкам в зачет КМ у Домрачевой можно выделить два "провала", которые для других сойдут за счастье — 14-е место в спринте Эстерсунда и 10-е место в масстарте Контиолахти. Во всех других гонках спортсменка ни разу не выпала из топ-8 при шести победах и еще трех попаданиях на пьедестал. А теперь давайте вспомним ее личные расклады Пхенчхана: спринт — 9-я, "пасьют" — 37-я, "индивидуалка" — 27-я, гонка с массовым стартом — 2-я. Комментарии здесь излишни.

Не будем также забывать, в каком непростом психологическом состоянии прошла Даша Домрачева свой олимпийский сезон. Речь о семейном факторе в лице ее мужа Оле-Эйнара Бьерндалена, который уже в середине января в Рупольдинге был поставлен перед фатом, что восьмикратный олимпийский чемпион не проходит в состав сборной Норвегии на Игры в Пхенчхане. Безусловно, для живой легенды мирового биатлона это известие было сродни шоку, и никто, кроме Оле и Даши, не знает, чего стоило семье пережить эту спортивную трагедию. Казалось бы, пролет "великого и ужасного" мимо своей седьмой Олимпиады вгонит и его, и супругу в минорный настрой.

Но по факту семья Домрачевых даже выиграла от непопадания Оле-Эйнара в сборную Норвегии, поскольку смогла объединиться в Пхенчхане, что называется, и на день, и на ночь. В ином случае, если бы Бьерндален приехал в Южную Корею в составе норвежской команды, муж и жена были бы разлучены на время Игр — скандинавы, напомню, отказались от проживания в Олимпийской деревне и снимали отдельную гостиницу.

Одним словом, не сезон, а шик-блеск-красота! Даже история вида спорта переписана повторением показателя Магдалены Нойнер — 34 кубковые победы! Впереди остался лишь один ориентир мирового биатлона — шведка Магдалена Форсберг и ее 42 виктории. Чем не стимул для Дарьи, чем не плюс в карму ожиданий болельщкиков?

А они, эти ожидания, особенно хорошо формулируются на прессболовском интернет-форуме. Ну, хотя бы письменами пользователя "аlri".

"Домрачева, вы, это — перестаньте карьеру заканчивать!"

Плюсую. Я лучше б выдумать не мог.

Cергей Версоцкий, "Прессбол"