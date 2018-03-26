Безответственность властей и беззащитность граждан Михаил Касьянов

26.03.2018, 17:32

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Михаил Касьянов

Фото: EPA

Прогнившая и неуклюжая вертикаль власти игнорирует ценность человеческой жизни.

В Кемерове произошла ужасная трагедия. В огне погибли десятки людей, большинство из которых школьники младших классов. Есть семьи, которые лишились сразу всех детей. Конечно сейчас никакие слова не смогут преодолеть боли и отчаяния. Но выражаю соболезнование близким погибших, всему Кузбассу.

Главный вопрос, как вообще такое могло случиться? Торгово-развлекательный центр организован в здании бывшей кондитерской фабрики. Не было произведено должного переоборудования помещений под центр массового скопления людей. Отделка, сделанная из дешевых горючих материалов, вспыхнула как спичка. То, что кемеровское руководство позволило открыть Торгово-развлекательный центр в неприспособленном для этого фабричном здании — это не халатность, не случайность, а осознанное нарушение закона. Очевидно, что были сфальсифицированы все показатели по пожарной безопасности и технической эксплуатации здания. В лабиринте лестниц и переходов отсутствовали системы автоматического пожаротушения, не сработала пожарная сигнализация.

Кемеровская область бессменно возглавляется с 1997 года Аманом Тулеевым. За это время губернатор сделал из Кузбасса свою личную вотчину. В качестве дани федеральному центру за неограниченную власть Тулеева чиновники региона обеспечивали тотальную фальсификацию выборов всех уровней в пользу власти. К трагедии привела именно эта ситуация вседозволенности и бесконтрольности, созданная руками региональных руководителей.

Конечно, возмутительна и преступна халатность в работе персонала: закрытые двери кинозалов, сбежавшие охранники, брошенные контролерами дети на аттракционах.

Нести ответственность за эти преступления должны не только собственники и арендаторы ТРЦ, но и руководители, отвечающие за соблюдение норм строительства и эксплуатации объектов, пожарной безопасности.

Хаотично и неорганизованно проведена спасательная операция. Для ликвидации пожара в таком крупном регионе как Кемеровская область понадобился спецборт с современной спасательной техникой из Красноярского края. Людям приходилось выпрыгивать на улицу из окон высоких этажей, спасаясь от огня. Вместо спасателей МЧС со спецсредствами выпрыгивающих людей ловили на земле прохожие. С огнем не удавалось справиться 17 часов. За это время ужасной смертью погибли все люди, запертые в горящих кинозалах. Количество жертв уже превысило 60 человек.

Реакция властей показательна и неизменна. Путин соболезнует через третьих лиц, губернатор Тулеев вместо того, чтобы провести ночь у здания горящего ТРЦ слезно благодарит Путина за то, что тот нашел время выразить сочувствие кемеровчанам при своем "нечеловеческом графике".

Уверен, ни губернатор, ни один из его заместителей не оставит свой пост. Последуют уголовные дела, пара негромких отставок, внеплановые проверки. Но все это будет носить показательный характер, а безопасность людей по-прежнему будет под угрозой.

Обслуживающие власть пропагандисты вновь показали отвратительный цинизм и низость. Когда пожарные доставали из огня тела погибших детей ни один федеральный канал не изменил сетки вещания. На экране шли фильмы о Путине, ток-шоу о вражеском Западе и Украине и развлекательные передачи. В сознании людей после такого вопиющего замалчивания трагедии доверие к российскому телевидению должно быть подорвано окончательно.

Прогнившая и неуклюжая вертикаль власти игнорирует ценность человеческой жизни. Коррупция на всех уровнях, включая надзорные органы, приводит к таким ужасным трагедиям. Власть не способна выполнять одну из главных своих обязанностей — обеспечивать безопасность граждан.

Михаил Касьянов, «Фейсбук»