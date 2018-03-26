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Карбалевич: Была конкретная попытка властей загнать процесс – празднование Дня Воли – в коридор

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  • 26.03.2018, 17:40
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Валерий Карбалевич

Режим в Беларуси сегодня держится на равнодушие и аполитичности людей.

Политический обозреватель Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» обратил внимание, что власть постоянно держало мероприятие под жестким контролем. И это вполне объяснимо.

– С одной стороны, власть понимает, что защитой от угрозы «русского мира» является формирование белорусской идентичности, – считает он. – С другой стороны, она видит, что формирование этой идентичности ведет к мобилизации общества.

По мнению политолога, «режим в Беларуси сегодня держится не столько на поддержке общества, сколько на равнодушии, аполитичности людей». И, формируя национальную идентичность, власть тем самым создает себе дополнительных противников:

– Поэтому они решили сделать это в неких жестких рамках. Мы вчера видели: если возле Оперного театра можно было праздновать, поднимать бело-красно-белые флаги, кричать «Жыве Беларусь», то стоило им выйти за пределы этой площадки с флагами, тут же начинались задержания.

По этой же причине, по словам Валерия Карбалевича, власти разрешили провести митинг-концерт возле Оперного театра, но в тоже время запретили проводить любые другие шествия, которые были сразу же пресечены.

– То есть, мы увидели конкретную попытку загнать в коридор этот процесс. И жестко его контролировать. В этом была логика власти.


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