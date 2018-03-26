СМИ: Беларусь договорилась с Украиной об обмене Шаройко 1 26.03.2018, 17:36

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Павел Шаройко

Фото: УНИАН

Планируется, что Павла Шаройко обменяют на гражданина Беларуси Юрия Политику.

Лукашенко готов передать Украине корреспондента "Українського радіо" Павла Шаройко, которого обвиняют в шпионаже, сообщило издание "Белорусский партизан" со ссылкой на коллег из Киева.

Отмечается, что необходимые документы подготовлены на подпись Лукашенко.

По информации источников издания, об обмене договорились на встрече высокопоставленных представителей двух стран. Планируется, что Шаройко обменяют на гражданина Беларуси Юрия Политику, которого задержали в Украине по подозрению в шпионаже.

Издание пишет, что Политика интересовался у ветеранов АТО о воюющих на Донбассе белорусах, а также о наличии у Вооруженных сил Украины противотанковых ракет и их характеристиках. Его задержали 16 июня 2017 года при выезде в Беларусь с флешкой с секретной картой. 13 февраля 2018 года в Чернигове начался суд по этому делу.

Отмечается, что официально о суде над Шаройко не сообщалось. По неофициальной информации, он уже прошел.

Собственный корреспондент "Українського радіо" Шаройко был задержан в Беларуси по обвинению в шпионаже 17 ноября 2017 года.