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Белорусам урежут беспошлинный ввоз покупок из-за границы

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  • 26.03.2018, 17:39
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Без пошлины можно будет ввозить покупки до 500 евро.

О новых лимитах заговорили в прошлом году. Ведь в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения, таможенные нормы и пошлины должны быть едиными, пишет kp.by. Решение о новых беспошлинных лимитах на заграничные покупки совет ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) подписал в декабре прошлого года, но опубликовали документ только сейчас.

Объем покупок, которые можно ввозить без пошлины, будут сокращать постепенно. До конца этого года нормы на ввоз товаров будут такими: стоимость - не больше 1500 евро, вес - не больше 50 кг. С 1 января 2019 года лимиты снизятся до 1000 евро и 50 кг, с 1 января 2020 года - до 750 евро и 35 кг, а с 1 января 2021 года - и вовсе до 500 евро и 25 кг.

В Беларуси нововведения затронут в первую очередь тех, кто редко путешествует. Сейчас те, кто в последний раз выезжал за рубеж больше трех месяцев назад, могут привезти покупок на 1500 евро и 50 кг. Соответственно, для них в ближайшие три года беспошлинная норма снизится в три раза по стоимости и в два по весу. А вот для тех, кто выезжал за границу меньше трех месяцев назад, лимиты сейчас и без того ниже, чем в целом для ЕЭАС - 300 евро и 20 кг.

Есть и приятные новости. Во-первых, для путешествующих самолетом нормы остались прежними: ввозить можно покупки на сумму до 10 000 евро и 50 кг веса. Во-вторых, эти нормы распространяются только на ввоз товаров из-за границ ЕАЭС. Если вы ездите на шопинг в Россию, то укладываться в новые нормы не нужно.

Появились ограничения и для посылок из-за границы. Напомним, сейчас белорусы могут получить по почте товары на сумму до 22 евро и весом до 10 кг в месяц, иначе - пошлина. Причем речь идет не только о покупках в интернет-магазинах, но и о посылках от родственников или друзей. В решении ЕЭК значатся совсем другие цифры. До конца этого года лимит на посылки будет держаться на уровне 1000 евро и 31 кг (такие нормы сейчас в большинстве стран - участниц союза). С 1 января 2019 года они снизятся до 500 евро и 31 кг, а с 1 января 2020 года - до 200 евро и 31 кг. Соответственно, жителям других стран ЕАЭС нужно будет привыкать к новым нормам, в то время как белорусы уже давно живут с еще более низкими лимитами.

Могут ли нам увеличат лимиты на посылки?

В решении ЕЭК сразу две нормы оказались выше тех, которые действуют сейчас в Беларуси: во-первых, на посылки, во-вторых, на ввоз товаров из-за границы для путешествующих реже раза в три месяца. Увеличатся ли наши лимиты, чтобы оказаться на одном уровне с союзными?

С одной стороны, не обязательно. В Таможенном кодексе ЕАЭС сказано: страны-участницы вправе устанавливать нормы ниже тех, что действуют на территории ЕАЭС. Значит, белорусские лимиты вполне могут остаться такими, как сейчас, и нарушением это не будет.

С другой стороны, надежда на поблажки пока есть.

- В связи с принятием Таможенного кодекса ЕАЭС и ряда других решений Евразийской экономической комиссии сейчас разрабатываются проекты нормативно-правовых актов, которые касаются в том числе ввоза товаров для личного пользования, - уточнили в Государственном таможенном комитете.


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