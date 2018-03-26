Что изменится с 1 апреля 1 26.03.2018, 17:52

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Несколько «нововведений» от властей.

С 1 апреля в Беларуси вырастут тарифы на услуги некоторых операторов связи, на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом и, возможно, правительство определит полный перечень услуг, которые «тунеядцы» будут оплачивать по-полной, пишет kurjer.info.

К 1 апреля определят перечень услуг, которые будут оплачивать «тунеядцы»

Полный перечень услуг, которые придется оплачивать гражданам, подпадающих под действие декрета будет определен к 1 апреля 2018 текущего года, заявляла ранее Тамара Красовская, председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам «палаты представителей».

«Белтелеком» повышает тарифы на связь

Стоимость услуг доступа в сеть Интернет увеличится в среднем на 3%.

Остались неизменными пакетные предложения линейки «ЯСНА», а также на тарифный план услуг доступа в интернет «Рекорд 25». Изменения стоимости до 6% коснутся тарифов ТВ Zala.

К примеру, абонентская плата на тарифе «Домосед Старт» вырастет с 14,2 до 15,5 рублей (+9,2%), на тарифе «Домосед XXL» — с 16,5 до 17 рублей (+3%). Ежемесячный платеж на «Комфорт экспресс» увеличится с 8,7 до 9 рублей (+3,4%), на «Рекорд 10» — с 15,5 до 17,1 рублей (+10,3%), а на «Рекорд 50 new» — с 23 до 23,5 рублей (+2,1%)

Будет повышена стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания.

Velcom повышает стоимость услуг

Изменится стоимость услуг мобильной связи.

Уровень абонентской платы, стоимость исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, мобильного интернета, SMS, MMS, единовременных взносов, а также специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличится не более чем на 3%.

Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров остаются неизменными.

Повышаются тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь установило новые тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличатся на 24% и 32% соответственно и будут действовать с 1 апреля 2018 года.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены до номинала, удобного для оплаты (на 2−6%). Эти тарифы вступают в силу раньше, с 20 марта 2018 года.