Яцек Чапутович: Мы солидарны с Великобританией в деле Скрипаля 1 26.03.2018, 17:59

Яцек Чапутович

Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Глава МИД Польши заявил о высылке четырех российских дипломатов.

Польша выдворит из страны четырех российских дипломатов, признав из персонами нон-грата. Они должны покинуть территорию польского государства до 4 апреля, сообщает «Радио Польша». Об этом на пресс-конференции в Варшаве сообщил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович.

В пятницу 23 марта во время саммита стран-членов ЕС был анонсирован «скоординированный ответ» на химическую атаку в Великобритании. Речь идет о покушении на жизнь бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам главы польской дипломатии, это выражение солидарности с Великобританией.

«В то же время, независимо от этого, некоторые польские спецслужбы констатируют большую заинтересованность и ведение деятельности, противоречивой Венской конвенции, со стороны российских служб. Другими словами, это сигнал того, что угрозы со стороны России необходимо воспринимать серьезно», - сказал он.

О подобном решении в понедельник в 15:00 по варшавскому времени сообщили всего 14 стран Европейского союза, в том числе Франция, Германия, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Нидерланды и Чехия, а также Украина и США.

Так, Соединенные Штаты приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. В Белом доме сообщили, что это также должно послужить сигналом того, что в США «недопустимо много» сотрудников российских спецслужб.

Российские власти заявили, что в ближайшем будущем они предпримут «симметричные шаги».