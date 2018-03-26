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В Гродно оказывают давление на активиста Анатолия Мышкевича

  • 26.03.2018, 18:09
Анатолий Мышкевич
Фото: радио рацыя

Руководство гродненского предприятия «Белкард», где работает активист, оказывает на него моральное давление.

Это произошло после того, как Анатолий решил защищать 28 марта водителей Гродненского автопарка на суде в качестве общественного защитника.

- Профсоюзам было выдана доверенность на мое имя, чтобы я мог представлять в суде интересы Дмитрия Юргеля, который также является членом профсоюза РЭП. До недавнего времени являлся работником автобусного парка. Он, как и еще два работника парка, пошли в суд. Он требовал от работодателя уволить его по 41 статье в связи с нарушениями трудового законодательства. Работодатель отказался, комиссия по трудовым спорам также отказала, так как это все одна и та же банда, - говорит «Радыё Рацыя» Анатолий Мышкевич.

После того, как Мышкевич съездил на несколько часов в суд, к нему у руководства завода сразу появились какие-то обвинения:

- Потребовали написать объяснительную, начальство задурило мозги. Я думаю, что директору позвонили из горисполкома. Гой неоднократно покрывал нарушения этого автопарка - преступления, махинации, которые совершались в автобусном парке. Об этом не раз заявляли работники автопарка. В том, чтобы замять это дело, было заинтересовано городское руководство. Я написал в объяснительной, что мной все было сделано верно, единственное, что увольнительную я не оставил на проходной.

Анатолий Мышкевич собирается 28 марта появится в суде над рабочими автопарка, и думает, что за это руководство «Белкарда» применит к нему новые санкции.


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