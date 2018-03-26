C 1 апреля в Беларуси повышается базовая арендная величина 26.03.2018, 18:15

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Размер базовой арендной величины увеличится на 6%.

«Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 26 марта 2018 года №221 установлена базовая арендная величина в размере 16 рублей 11 копеек», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Документ вступает в силу с 1 апреля 2018 года, добавили там.

В последний раз базовая арендная величина повышалась 1 апреля 2017 года. Ее размер составлял Br15,2, напоминает interfax.by.

Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в государственной собственности. Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.