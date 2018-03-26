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В Польше задержали российского шпиона

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  • 26.03.2018, 18:22
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

По подозрению в шпионаже в пользу России арестован сотрудник Минэнергетики Польши.

Агентство внутренней безопасности задержало сотрудника Министерства энергетики Польши Марека В., подозреваемого в шпионской деятельности в пользу России, передает «Радио Польша».

Подозреваемый передавал Кремлю информацию о важных для Польши газовых контрактах и решениях в отношении проекта газопровода Nord Stream II. Об этом 26 марта заявил пресс-секретарь координатора по делам польских спецслужб Станислав Жарын.

Задержанный находился в контакте с офицерами российской разведки, работающими под дипломатическим прикрытием в посольстве России в Варшаве. Мужчина был задержан 23 марта. Суд принял решение о его аресте на 3 месяца. За шпионаж ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Отметим, что акция по задержанию подозреваемого была скоординирована со спецслужбами других стран-членов Евросоюза.


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