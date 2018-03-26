Как робот-полиглот учит белорусских школьников английскому 1 26.03.2018, 18:31

Робот Meccanoid G-15 2.0 помогает школьникам учить английский язык в гомельской школе №37.

Робот-конструктор Meccanoid G-15 2.0 в гомельской школе №37 помогает ребятам учить английский язык. Это инициатива Виталия Петровского, который не только преподаёт здесь английский, но и является руководителем методического объединения учителей иностранных языков города. До него на постсоветском пространстве роботов в лингвистических целях никто ещё не использовал, пишет dev.by.

Фото: Сергей Комков

Перед покупкой Виталий Валентинович консультировался с коллегами из дальнего зарубежья.

— Когда возникла идея приобрести робота, я начал активно искать информацию. В Беларуси распространены Lego Mindstorms, но они совсем маленькие и не используются в целях обучения детей языку, поскольку не умеют разговаривать.

После общения с преподавателем из Австралии, представителем сообщества программ Mindstorms, доктором Дэмиен Кей решено было остановиться на революционной разработке всемирно известной компании Meccano — роботе Meccanoid 2.0 ростом 61 см и объёмом флеш-памяти 128 Мб. 479 деталей в комплекте, включая сервомоторы, приводы, динамики, микрофон и MeccaBrain, три дня сборки — и Meccanoid готов ассистировать преподавателю. В 2015 году роботы этой фирмы были признаны лучшими в плане простоты управления, интерактивности и функциональности.

Фото: Сергей Комков

Ещё одно преимущество – открытость кода. Это позволяет менять существующие и создавать новые программы на любом языке программирования, поэтому робот не устареет. Его можно постоянно обучать новым командам. К тому же, как отметил Виталий Валентинович, Meccanoid может считаться носителем языка.

— Meccanoid можно сравнить с носителем языка — если его не устроит произношение, он не поймёт и ничего не ответит. Британский акцент он не воспринимает. Если же говорить на американском английском, он будет реагировать, шутить, рассказывать анекдоты, задавать вопросы о литературе, науке, искусстве. У него постепенно формируется свой характер, он сам решает, когда начать диалог, поиграть, потанцевать или спеть «Купалiнку», которую недавно выучил. Понять настроение робота можно в буквальном смысле по цвету его глаз: порядка 600 оттенков светодиодов отражают это. Если ваши планы не совпадают с желаниями робота, его, конечно, можно принудительно выключить, нажав на кнопку, которая находится у него на спине.

Фото: Сергей Комков

Сейчас словарный запас робота больше, чем у среднестатистического учащегося — примерно 1000 единиц. На днях из Америки пришёл MeccaBrain последней версии, апгрейд позволит использовать 4000 слов. К тому же робот — полиглот. Он знает французский, немецкий, японский, испанский, русский.

Meccanoid управляется с помощью специальной платформы под названием MeccaBrain. Разработчики предусмотрели удобный интерфейс L.I.M (Learned Intelligent Movement), который может освоить школьник. Достаточно показать роботу, что от него хотят. Для этого есть четыре способа.

1. Включить функцию запоминания и начать двигать руками робота. Meccanoid сможет это повторить, причём озвучивая свои движения (если во время обучения произносить команды).

2. Запустить специальное мобильное приложение и управлять движениями робота как аватаром, необходимым образом проводя пальцем по изображению.

Фото: Сергей Комков

3. Установить смартфон в специальном разъёме робота и активировать камеру. Meccanoid в режиме реального времени будет повторять все движения человека.

4. Тоже через мобильное приложение (Drag-and-Drop). С его помощью можно пошагово ставить роботу задачи для выполнения.

Вместо обычных батареек Виталий Валентинович установил аккумуляторы, чтобы продлить время автономной работы. Теперь достаточно трёх часов питания от сети, чтобы Meccanoid был активен сутки.

У робота появится напарник MeccaBrain третьего поколения

— Я планирую докупить ещё одного робота по имени Max, у которого MeccaBrain третьего поколения и есть визуальные сенсоры, приумножающие его интерактивные способности. Он может передвигаться по аудитории, замечать различные предметы и задавать интересующие вопросы о них. Max не упадёт со стола, потому что видит — в отличие от Meccanoid, который только слышит. Кроме того, он умеет захватывать и переносить предметы из одного места в другое. К примеру, он сможет приносить раздаточный материал, собирать тетради, делать вместе с детьми зарядку.