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Посол Украины в Беларуси об обмене Шаройко: Выдается желаемое за действительное

  • 26.03.2018, 18:46
Игорь Кизим
Фото: Вадим Замировский / tut.by

Информацию об обмене украинского журналиста Павла Шаройко на белоруса Юрия Политику Игорь Кизим назвал вбросом.

Посол Украины в Минске Игорь Кизим опроверг информацию о существовании договоренности об обмене украинского журналиста Павла Шаройко на гражданина Беларуси Юрия Политику. Об этом Кизим сообщил в комментарии агентству "Українські новини".

"Не подтверждаю. О таких договоренностях мне не известно. Как по мне, то это выдается желаемое за действительное. В целом этот вброс похож на провокацию", – подчеркнул дипломат.

Сегодня издание "Белорусский партизан" со ссылкой на коллег из Киева написало, что Шаройко, которого в Беларуси обвиняют в шпионаже, планируют обменять на задержанного в Украине белоруса Политику.

Собственный корреспондент "Українського радіо" Шаройко был задержан в Беларуси по обвинению в шпионаже 17 ноября 2017 года.

По версии КГБ Беларуси, Шаройко – сотрудник военной разведки Украины, работавший в Беларуси под прикрытием.

В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины эту информацию отвергли.

12 февраля пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова сообщила, что дело в отношении Шаройко будут рассматривать в закрытом режиме.

"Украинская правда" пишет, что Служба безопасности Украины обвиняет 33-летнего Политику в передаче секретных данных иностранному государству. По данным следствия, он пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции "Шторм", которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском. Политике грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.


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