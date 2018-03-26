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Турнир в Майами: Виктория Азаренко сыграет с полькой Агнешкой Радваньской

  • 26.03.2018, 19:07

Белоруска 26 марта матчем 1/8 финала с Агнешкой Радваньской продолжит выступление на турнире в Майами.

Белоруска Виктория Азаренко (186-й номер рейтинга ВТА) вечером 26 марта матчем с полькой Агнешкой Радваньской (32 ВТА) продолжит выступление на турнире в Майами (призовой фонд — 7 972 535 долларов), передает «Прессбол».

Это будет встреча 1/8 финала. Ориентировочное начало поединка в 22.00 по минскому времени.


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