В Германии выпустили купюру номиналом ноль евро 3 26.03.2018, 19:22

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Приобрести купюру можно по цене два с половиной евро за штуку.

Германия с разрешения Европейского центрального банка выпустила партию купюр номиналом ноль евро, cообщает vobu.ua cо ссылкой на Neue Osnabrücker Zeitung.

Указывается, что такая купюра представляет собой сувенирную продукцию, ей нельзя ничего оплатить. При этом купюра имеет все необходимые степени защиты, в том числе водяные знаки и голограммы, а также печатается на той же бумаге, что и обычные банкноты.

На банкнотах изображен парусник ВМФ Германии «Горх Фок II» 1958 года постройки.

Купюру выпустили тиражом пять тысяч экземпляров, приобрести ее можно по цене два с половиной евро за штуку.