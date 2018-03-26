Пионтковский: Массовая высылка российских дипломатов – беспрецедентный шаг в истории мировой дипломатии 3 26.03.2018, 19:41

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Андрей Пионтковский

Высылка российский дипломатов - это выражение решимости Запада остановить путинскую агрессию.

Решение ряда стран мира выслать со своей территории российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля является коллективным выражением их отношения к путинской России, заявил в комментарии изданию "Гордон" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Массовая высылка российских дипломатов – беспрецедентный шаг в истории мировой дипломатии. Такое коллективное выражение отношения к путинской России. Украина не могла оставаться в стороне. И это правильное, хоть и запоздалое решение. Использование химоружия в Британии – лишь фрагмент. Основанием для таких мер стала четвертая мировая гибридная война, как ее называют кремлевские пропагандисты. Ее Россия ведет против Запада. Сама по себе высылка российских дипломатов из разных стран ни к чему, кроме бешеной реакции пропаганды РФ, не приведет. Тут важно другое – это выражение решимости Запада остановить путинскую агрессию. Я очень надеюсь, что в США и Британии примут самые болезненные меры – замораживание и конфискация активов политического руководства России. Там же есть деньги непосредственно и Путина (президент РФ Владимир Путин. – Прим.), просто они под чужими именами", – подчеркнул Пионтковский.

По его мнению, Путин сознательно обостряет отношения РФ с Западом.

"Давление политического класса сказывается – США выслали российских дипломатов. А британцы уже выписали ордера на арест некоторых российских активов. То есть начался серьезный разговор с Кремлем. При этом нужно понимать, что Путин сознательно идет на обострение отношений с Западом. Он потерпел поражение и в Украине, и в Сирии. Никаких новых побед "русского мира" своему народу он предоставить не может. Поэтому он продолжает действовать на грани войны. Путин считает, что в атмосфере "осажденной крепости" он сможет делать со своим населением все, что угодно, и сохранять власть", – отметил собеседник.

По его словам, российский президент не пойдет на эскалацию боевых действий на Донбассе.

"Путин не пойдет на эскалацию ситуации на Донбассе. Он понимает, что если сунется в свободные украинские города, Запад уже ответит достаточно сильно. Поэтому он попытается просто сохранить напряжение. Для него стало неожиданностью сопротивление Украины и позиция проживающих в ней русских, которые отвергли концепцию "русского мира". Плюс Запад потихоньку подтягивается. Мне кажется, эффективным могло бы быть обещание Запада вернуть первому постпутинскому правительству РФ украденные и выведенные из страны деньги. Это могло бы положительно повлиять на россиян, которые, как показали последние выборы, еще не до конца зомбированы", – резюмировал Пионтковский.

4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.

22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера.

Сегодня стало известно, что 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов. Также президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 российских дипломатов. Кроме того, Соединенные Штаты закрывают Генконсульство РФ в Сиэтле.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.

Скрипаль – бывший офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери бывший шпион приобрел в 2011 году.