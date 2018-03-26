Возмущенные жители Уручья показали подъезд после ремонта ЖЭСа 3 26.03.2018, 19:55

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Свежим примером работы коммунальщиков поделились жители дома по улице Русиянова.

Несколько лет назад коммунальные службы перестали спрашивать согласие собственников квартир на проведение косметического ремонта подъезда. Если комиссия решит, что ремонт нужен, возражения не принимаются. Подобная практика вызывает немало вопросов у минчан. Как правило, конфликт возникает тогда, когда качество и объем выполненных работ вступают в полное противоречие с суммами в «жировках». Свежим примером работы коммунальщиков с редакцией «Онлайнера» поделились жители дома в Уручье (ул. Русиянова, 13, корп. 2).

— В нашем подъезде ЖЭС сделал ремонт. Ну как ремонт: покрасили стены и побелили потолки. Спустя какое-то время прислали акт приемки услуг. Владелец трехкомнатной квартиры должен заплатить 147,5 рубля, а владелец двухкомнатной — 116 рублей. В строке фактическая стоимость выполненных работ — 5113 рублей. На один подъезд. Эту сумму поделили между жильцами пропорционально занимаемой площади и включат в «жировки», — рассказал наш читатель по имени Андрей. — Посмотрите на фото и скажите: где там 5113 рублей?

В подъезде 12 этажей. Стены красились, а потолки белились только в так называемых местах общего пользования: в лифтовых холлах, возле пожарных лестниц. Тамбурные двери были покрашены только со стороны лифтов, лифтовые кабины остались без изменений — с обгоревшими кнопками и поцарапанными панелями.

Почтовые ящики на первом этаже не ремонтировались. По словам жильцов, красил их не ЖЭС, а одна из местных жительниц.

В тамбурах ремонт не выполнялся.

— На собрании у подъезда по моей двухкомнатной квартире озвучивалась сумма 75 рублей 26 копеек, а сейчас я получила извещение на 114 рублей 72 копейки. Как это понимать? — задается вопросом Галина, еще одна жительница дома.

ЖКХ: «Это был стандартный ремонт экономкласса»

Вопросы жильцов подъезда прокомментировал Алексей Рудковский, заместитель директора ЖКХ Первомайского района:

— Этот подъезд нуждался в ремонте. Такое решение приняла комиссия по итогам обследования. Составлялся дефектный акт, где были зафиксированы и обшарпанные стены, и отслоившаяся штукатурка и так далее. С жильцами проводили собрание, на котором озвучивали ориентировочную стоимость ремонта. Более того, все сметы висели на подъездах, любой желающий мог ознакомиться с тем, что надо сделать и сколько это будет стоить. Все расценки утвержденные, взяты не из головы. По закону жильцы имеют право отремонтировать подъезд своими силами. В данном случае люди инициативы не проявили, потому все работы проводились силами ЖКХ. Это был стандартный текущий ремонт экономкласса. Обновили и освежили места общего пользования. В тамбурах ремонт мы выполняем только по желанию жильцов и за дополнительную плату.

Также добавлю, что оплата услуг производится не единовременно. Для удобства жильцов подлежащая уплате сумма включается в счет-извещение равными платежами в течение трех месяцев.

Сейчас жильцы подъезда собирают подписи под коллективным обращением в ЖКХ Первомайского района с просьбой документально подтвердить стоимость выполненных работ. Также готовится обращение к «депутату».