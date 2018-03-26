В Минске эвакуировали посетителей ТЦ «Замок» 1 26.03.2018, 20:06

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Масштабная проверка белорусского МЧС началась после трагедии в российском Кемерове.

МЧС проверил еще один крупный торговый центр в столице — «Замок», который расположен на проспекте Победителей, передает tut.by.

Масштабная проверка белорусского МЧС началась после трагедии в российском Кемерове, где больше 60 человек погибли при пожаре в торговом центре.

Фото: Дарья Бурякина

Вечером в понедельник МЧС начал проверку столичного ТЦ «Замок» на проспекте Победителей — посетители были эвакуированы.

Фото: Дарья Бурякина

Это второй крупный торговый центр столицы, который проверили 26 марта, — ранее МЧС эвакуировал людей в ТЦ «Галерея».

Фото: Дарья Бурякина

Проверка, которую проводит белорусский МЧС, будет масштабной. До конца месяца спасатели обещают проинспектировать все объекты, подобные кемеровскому ТЦ.

В первую очередь будут проверять безопасность на объектах, пути эвакуации, работу систем безопасности, пожаротушения, вопросы обучения персонала и их знаний.

Информацию о результатах МЧС обещает разместить в открытом доступе.