закрыть
26 марта 2018, понедельник, 22:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Минске эвакуировали посетителей ТЦ «Замок»

1
  • 26.03.2018, 20:06
  • 2,893

Масштабная проверка белорусского МЧС началась после трагедии в российском Кемерове.

МЧС проверил еще один крупный торговый центр в столице — «Замок», который расположен на проспекте Победителей, передает tut.by.

Масштабная проверка белорусского МЧС началась после трагедии в российском Кемерове, где больше 60 человек погибли при пожаре в торговом центре.

Фото: Дарья Бурякина

Вечером в понедельник МЧС начал проверку столичного ТЦ «Замок» на проспекте Победителей — посетители были эвакуированы.

Фото: Дарья Бурякина

Это второй крупный торговый центр столицы, который проверили 26 марта, — ранее МЧС эвакуировал людей в ТЦ «Галерея».

Фото: Дарья Бурякина

Проверка, которую проводит белорусский МЧС, будет масштабной. До конца месяца спасатели обещают проинспектировать все объекты, подобные кемеровскому ТЦ.

В первую очередь будут проверять безопасность на объектах, пути эвакуации, работу систем безопасности, пожаротушения, вопросы обучения персонала и их знаний.

Информацию о результатах МЧС обещает разместить в открытом доступе.

Фото: Дарья Бурякина

популярное за неделю

Мнение

Власти не хотят расставаться со своим корытом
Власти не хотят расставаться со своим корытом Леонид Кулаков
Жадаю беларусам перамогі над злом
Жадаю беларусам перамогі над злом Віталь Портнікаў
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли
Большое откровение для маленькой компании
Большое откровение для маленькой компании Владимир Халип