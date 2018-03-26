Время вспомнить Черчилля 2 Юрий Бутусов

26.03.2018, 20:21

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Сегодня в мире началась Вторая «Холодная война» стран Запада против России.

Все понимают, что мы сегодня стали участниками нового великого исторического события, что массовая высылка российских дипломатов из стран Запада - это начало новой «холодной войны»?

5 марта 1946 года с речи британца Уинстона Черчилля началась Первая «Холодная война» стран Запада против Советской России, которая завершилась 24-го августа 1991-го полным развалом и распадом СССР, образованием на обломках империи новых национальных государств. Нашему поколению довелось стать участниками этих исторических событий, нам суждено уничтожить Российскую империю до конца, разломать царизм и коммунизм до основания - это важная миссия, участниками которой все мы являемся.

В 2014-м году Украина начала войну за независимость против российской агрессии. Сегодня политическая ситуация в мире коренным образом изменилась - страны Запада также признали РФ своим основным противником, и теперь внешнеполитическое положение Украины стало неизмеримо более прочным. Сегодня Украина получила новые шансы, чтобы проводить более решительные шаги по интеграции в ЕС и НАТО.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня 26 марта 2018-го создает новый антироссийский фронт. Также как ее великий предшественник, Уинстон Черчилль начал создавать антироссийский фронт 5 марта 1946 года в Фултоне, 72 года назад.

Послушайте главные тезисы этой великой речи:

«Когда американские военные сталкиваются с какой-либо серьезной ситуацией, они обычно предваряют свои директивы словами «общая стратегическая концепция». В этом есть своя мудрость, поскольку наличие такой концепции ведет к ясности мышления. Общая стратегическая концепция, которой мы должны придерживаться сегодня, есть не что иное, как безопасность и благополучие, свобода и прогресс всех семейных очагов, всех людей во всех странах.

Мы не можем закрывать глаза на то, что свободы, которыми пользуются граждане во всей Британской империи, не действуют в значительном числе стран; некоторые из них весьма могущественны. В этих государствах власть навязывается простым людям всепроникающими полицейскими правительствами. Власть государства осуществляется без ограничения диктаторами либо тесно сплоченными олигархиями, которые властвуют с помощью привилегированной партии и политической полиции. В настоящее время, когда трудностей все еще так много, в наши обязанности не может входить насильственное вмешательство во внутренние дела стран, с которыми мы не находимся в состоянии войны.

Мы должны неустанно и бесстрашно провозглашать великие принципы свободы и прав человека, которые представляют собой совместное наследие англоязычного мира и которые в развитие Великой Хартии, Билля о правах, закона Хабеас Корпус, суда присяжных и английского общего права обрели свое самое знаменитое выражение в Декларации Независимости. Они означают, что народ любой страны имеет право и должен быть в силах посредством конституционных действий, путем свободных нефальсифицированных выборов с тайным голосованием выбрать или изменить характер или форму правления, при котором он живет; что господствовать должны свобода слова и печати; что суды, независимые от исполнительной власти и не подверженные влиянию какой-либо партии, должны проводить в жизнь законы, которые получили одобрение значительного большинства населения либо освящены временем или обычаями. Это основополагающие права на свободу, которые должны знать в каждом доме. Таково послание британского и американского народов всему человечеству. Давайте же проповедовать то, что мы делаем, и делать то, что мы проповедуем.

...На континент опустился железный занавес.

Я не верю, что Россия хочет войны. Чего она хочет, так это плодов войны и безграничного распространения своей мощи и доктрин. Но о чем мы должны подумать здесь сегодня, пока еще есть время, так это о предотвращении войн навечно и создании условий для свободы и демократии как можно скорее во всех странах. Наши трудности и опасности не исчезнут, если мы закроем на них глаза или просто будем ждать, что произойдет, или будем проводить политику умиротворения. Нам нужно добиться урегулирования, и чем больше времени оно займет, тем труднее оно пойдет и тем более грозными станут перед нами опасности. Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости. По этой причине старая доктрина равновесия сил теперь непригодна. Мы не можем позволить себе - насколько это в наших силах - действовать с позиций малого перевеса, который вводит во искушение заняться пробой сил. Если западные демократии будут стоять вместе в своей твердой приверженности принципам Устава Организации Объединенных Наций, их воздействие на развитие этих принципов будет громадным и вряд ли кто бы то ни было сможет их поколебать. Если, однако, они будут разъединены или не смогут исполнить свой долг и если они упустят эти решающие годы, тогда и в самом деле нас постигнет катастрофа».

Уинстон Черчилль, 5 марта 1946 года, Фултон. С этой речи началась «холодная война». Антисоветский фронт тогда складывался не быстро, не один год, и контакты с СССР Запад не обрывал полностью диалог не был утрачен. Но это были отношения. которые определялись не добрососедством, а просто осторожностью и безопасностью.

Сегодня самое время для произнесения исторических речей. Время вспомнить Черчилля.

Впервые с 2014-го года Запад произвел системные антироссийские действия, направленные на сворачивание не просто экономических контактов - а самих дипломатических отношений. США высылают 60 российских дипломатов, Великобритания выслала 23 дипломата, десятки дипломатов РФ высылают 14 стран Европейского союза. И дальнейшие антироссийские акции продолжаются. Даже Албания, которая не является членом ЕС, сегодня объявила о высылке двух российских дипломатов. Какие бы комплименты ни произносили отдельные политики в ЕС, какие бы поздравления ни приносил Трамп Путину, декорации никак не влияют на стратегические решения.

Россия официально признана врагом, которые осуществляет против стран Запада враждебные агрессивные действия против Великобритании - страны НАТО. И почву для принятия Западом такого решения создала именно война в Украине и наше отчаянное сопротивление.

Это политическое решение означает, что теперь снятие экономических санкций с РФ в результате войны в Украине невозможно.

Не сомневаюсь, что эта «холодная война» при нашем активном участии завершится с тем же результатом, что и первая «Холодная война» - поражением Российской империи, освобождением Крыма и Донбасса, другими процессами развала. Победа в войне с РФ сегодня уже не представляется утопией - это уже четко понятная и достижимая стратегия. Двигателем многих событий сейчас является именно Украина.

Именно эффективность построения демократического государства, современного, не тоталитарного, станет лучшей антипутинской агитацией и образцом свободного демократического пути для новой после-путинской России.

Именно реформа армии и нанесение на фронте неприемлемых потерь российским оккупантам, станет лучшей демонстрацией бессилия и слабости путинизма.

Украина должна объединить силы, чтобы реализовать уникальный исторический шанс - нас готов поддержать весь мир, чтобы мы вышли победителями в Войне за независимость. И мы обязаны этот шанс использовать, и показать, что наше поколение - это люди, способные повернуть колесо истории в нужном направлении.

Юрий Бутусов, Facebook