Чытайце беларускае: Facebook станет показывать больше локальных новостей 1 26.03.2018, 20:28

Обновление алгоритма новостной ленты Facebook в ближайшее время станет работать во всех регионах.

Анонсированное в январе 2018-го обновление алгоритма новостной ленты Facebook в ближайшее время станет работать во всех регионах, пишет dev.by со ссылкой на Engadget.

Социальная сеть пошла на этот шаг в попытке улучшить содержимое ленты у пользователей, предоставляя им больше «полезного и ценного» контента. Эта инициатива также является одним из способов Facebook по борьбе с большим количеством фальшивых новостей.

Благодаря обновлению алгоритма локальные новости из региона, в котором проживает пользователь, будут появляться в ленте новостей выше других. Это относится как к публикациям от имени различных медиа и брендов, так и репостам частных пользователей.