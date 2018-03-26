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Галина Абакунчик: Позволяют праздновать только в загоне, а за его пределами ты бесправен

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  • 26.03.2018, 20:34
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Галина Абакунчик

Есть ли еще сомнения, как к нам на самом деле относится репрессивная машина?

Журналистка Галина Абакунчик поделилась у себя в «Фейсбуке» мнением о праздновании Дня Воли в Минске.

«Моя жирная черта под эйфорией удачного праздника. После торжественной части выхожу на улицу, чтобы доехать домой. В руках ветка вербы и небольшой бело-красно-белый флажок. Но от Оперного не дошла даже до ближайшей остановки на Немиге: подкатывает синий бус. Мне объяснять не надо, кто это и чего им нужно — быстро разворачиваюсь и пытаюсь юркнуть в метро. Их также учить не надо — догоняют два шкафа, берут под ручки и везут красотку кататься. Никаких объяснений, кто они, куда и зачем везут. Уверения, что иду с разрешенного праздника домой, никого не волнуют, имею паспорт, — не действуют.

В Центральном РУВД обычная схема — отбирают вещи, запрещают звонить, запрет даже на туалет. Требуют откатать пальчики «по закону», по закону и отказываюсь. Спустя время приводят еще одну журналистку Адарью Гуштын с бело-красно-белым флагом на плечах, сына моего коллеги Виталия Цыганкова и еще одного юношу Александра. Этих отработали пополной — с пальчиками и всеми делами.

Нас с Адарьей через четыре часа так же молча, без всяких объяснений и извинений вдруг отпускают, остальных — на Окрестина. И это только в одном РУВД и только при мне. А сколько людей отсидели и теперь остаются сидеть в других РУВД, которые также шли на разрешенный или с разрешенного праздника? Сколько забрали утром, накануне? О какой эйфории речь? Что изменилось, если «позволяют» праздновать только в загоне, а за его пределами ты уже отморозок, с которым можно поступать как захочется? Есть ли еще сомнения, как к нам на самом деле относится репрессивная машина?

Изменилось, пожалуй, лишь то, что дали ей дополнительный шанс легитимизироваться еще больше — завтра же вою будет немерено о «либерализации». Ну и разве что кто-то еще получил для себя им известные дивиденды — всё. Для остальных граждан и патриотов — не изменилось ничего. Хороша была бы бочка с медом, но деготь никуда не денешь».


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