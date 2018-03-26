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Bloomberg: Ким Чен Ын на бронированном поезде прибыл в Китай

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  • 26.03.2018, 20:36
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Диктатор КНДР совершил первый официальный зарубежный визит.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай, что стало его первой официальной зарубежной поездкой с тех пор, как он возглавил страну в 2011 году, сообщает в понедельник segodnya.ua со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным агентства, северокорейский диктатор мог отправиться в Китай на бронированном поезде через пограничный мост на реке Ялуцзян, соединяющий китайский город Даньдун и корейский Синыйджу.

Bloomberg отмечает, что кортеж Ким Чен Ына был замечен в Пекине. При этом не уточняется, на какой срок диктатор КНДР приехал в Китай и с кем у него запланированы встречи.


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