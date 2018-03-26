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В Британии установили первый памятник Дэвиду Боуи

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  • 26.03.2018, 20:43

Над монументом установлены громкоговорители, из которых каждый час будут раздаваться песни Боуи.

В британском городе Эйлсбери установили первый памятник легендарному певцу и музыканту Дэвиду Боуи.

Об этом информирует ВВС.

"Бронзовый монумент музыканта, который стоит на рыночной площади Эйлсбери, назвали "Посланец Земли". Он олицетворяет Дэвида Боуи в нескольких его сценических образах", - говорится в сообщении.

Над монументом установлены громкоговорители, из которых каждый час будут раздаваться песни Боуи.

Монумент создал скульптор Эндрю Синклер. Для большего сходства с лицом музыканта он использовал его маску, оставшуюся после фильма "Человек, который упал на Землю".

Средства на создание памятника собрали с помощью грантов и инициативы продюсера Дэвида Стоппса о совместном финансировании. Ему удалось собрать около 138 тысяч долларов.

Ранее Стоппс создал петицию с предложением переименовать город Эйлсбери в Эйлсбоуи из-за "сильной связи" Боуи с городом. Ведь именно здесь начался путь Ziggy Stardust - наиболее популярного сценического персонажа Дэвида Боуи. Кроме того, музыкант в 1970-х годах записал в Эйлсбери два альбома.


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