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Мозаичная психопатия Лукашенко

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  • Павел Северинец
  • 26.03.2018, 20:55
  • 4,696
Павел Северинец
Фото: charter97.org

Наверное, это окончательный диагноз режима.

Здесь позволим, а через километр запретим. Здесь пустим, досмотрим, но на выходе будем «винтить». Здесь схватим, но под вечер выпустим. Здесь боимся «русского мира», а здесь хотим угодить Европе. Здесь признаем БНР, а тут - замолчим в государственных СМИ.

Поскольку решения, по большому счету, принимаются в одной голове - вчера мы все увидели, что в этой самой голове творится.

Павел Северинец, Facebook


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