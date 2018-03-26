Мозаичная психопатия Лукашенко 7 Павел Северинец

26.03.2018, 20:55

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Павел Северинец

Фото: charter97.org

Наверное, это окончательный диагноз режима.

Здесь позволим, а через километр запретим. Здесь пустим, досмотрим, но на выходе будем «винтить». Здесь схватим, но под вечер выпустим. Здесь боимся «русского мира», а здесь хотим угодить Европе. Здесь признаем БНР, а тут - замолчим в государственных СМИ.

Поскольку решения, по большому счету, принимаются в одной голове - вчера мы все увидели, что в этой самой голове творится.

Павел Северинец, Facebook