Мозаичная психопатия Лукашенко

Мозаичная психопатия Лукашенко7
- Павел Северинец
- 26.03.2018, 20:55
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Наверное, это окончательный диагноз режима.
Здесь позволим, а через километр запретим. Здесь пустим, досмотрим, но на выходе будем «винтить». Здесь схватим, но под вечер выпустим. Здесь боимся «русского мира», а здесь хотим угодить Европе. Здесь признаем БНР, а тут - замолчим в государственных СМИ.
Поскольку решения, по большому счету, принимаются в одной голове - вчера мы все увидели, что в этой самой голове творится.
Павел Северинец, Facebook