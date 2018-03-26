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Джонсон: Это крупнейшая в истории высылка российских разведчиков

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  • 26.03.2018, 21:06
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Борис Джонсон

Министр иностранных дел Британии назвал международную реакцию на отравление Скрипаля «экстраординарной».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что сегодняшняя высылка российских дипломатов из стран-союзников Великобритании является самой масштабной в истории коллективной высылкой российских разведчиков. Об этом он написал в своем Twitter, передает liga.net.

"Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников является крупнейшей в истории коллективной высылкой российских разведчиков и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может безнаказанно нарушать международные правила", - написал Джонсон.

Как сообщалось, 14 государств Евросоюза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Президент США Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских дипломатов и закрыть российское консульство в Сиэтле. Также решение о высылке дипломатов приняла Канада.


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