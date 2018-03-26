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Налоговики рассказали, сколько человек «настучало» на нелегально работающих

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  • 26.03.2018, 21:19
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На акцию ИМНС отозвались лишь 78 человек.

Лишь 78 человек отозвались на акцию «Заплати налоги — работай честно», которая прошла с 19 по 23 марта, сообщили tut.by в ИМНС по Минску.

Около 40% от поступивших заявлений составила информация о нелегальной предпринимательской деятельности в сфере ремонта авто и такси, а также деятельности, не требующей регистрации в качестве ИП, — в отношении парикмахеров, специалистов по маникюру, штукатуров, маляров, специалистов по укладке плитки и разработчиков веб-сайтов.

«Около 30% позвонивших сообщили о сдаче квартир без уплаты налогов. Много заявлений поступило в отношении граждан, живущих не по средствам», — дополняют в ИМНС по Минску.

Ранее налоговики просили белорусов «стучать» на нелегальных таксистах, а также на тех, кто нелегально сдает квартиры и гаражи.

В МНС ранее заявляли, что активизируют работу в отношении граждан, живущих «не по средствам».

Напомним, в налоговых органах работает автоматизированная система, которая позволяет сопоставлять информацию о том, сколько человек зарабатывает и сколько тратит. Например, в базе содержится информация о зарплате по основному месту работы, о полученных из-за границы денежных переводах, теперь к ней добавятся еще и сведения о кредитах и о покупке валюты. Кроме этого, база «видит» дорогостоящие покупки: квартиры, дома, транспортные средства, гаражи.


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