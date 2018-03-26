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Захаров: Ставка тренера в Польше $5 тысяч - в Беларуси такого нет

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  • 26.03.2018, 21:39
МИХАИЛ ЗАХАРОВ
ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Наставник «Юности» пожаловался на низкие зарплаты в чемпионате Беларуси по хоккею.

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в беседе с «Прессболом» посетовал на финансовое положение экстралиги.

- Перспективы «Юности» в Лиге чемпионов явно ухудшаются. Заодно, возможно, с «Неманом».

- Вы о новых правилах лимита на легионеров? Да не поэтому они ухудшаются — мы сами ухудшаем себе условия. Начиная банально с зарплатных. Уже дошли до того, что условия польской лиги будут за счастье.

- Неужели наши хуже?

- А чему удивляться? Ставка тренера там пять тысяч долларов, игрока в среднем три-три с половиной тысяч евро — то есть около четырех в долларах. У нас такого нет.


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