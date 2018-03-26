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Twitter запретил размещать рекламу криптовалют

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  • 26.03.2018, 22:01

Ранее рекламу криптовалют запретили размещать Facebook и Google.

Соцсеть Twitter запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалют, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Речь идет о запрете рекламы ICO (первичное размещение токенов криптовалют), продажи токенов, криптокошельков и криптовалютных бирж.

14 марта Alphabet Inc, материнская компания Google, объявила о запрете на размещение рекламы криптовалют, ICO и бинарных опционов. Запрет будет введен с начала июня 2018 года.


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