Twitter запретил размещать рекламу криптовалют

Twitter запретил размещать рекламу криптовалют1
- 26.03.2018, 22:01
Ранее рекламу криптовалют запретили размещать Facebook и Google.
Соцсеть Twitter запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалют, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Речь идет о запрете рекламы ICO (первичное размещение токенов криптовалют), продажи токенов, криптокошельков и криптовалютных бирж.
14 марта Alphabet Inc, материнская компания Google, объявила о запрете на размещение рекламы криптовалют, ICO и бинарных опционов. Запрет будет введен с начала июня 2018 года.