Руководители Исландии отказались приезжать на ЧМ в РФ из-за «дела Скрипаля» 5 26.03.2018, 22:26

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Кроме того Исландия приостановила диалог с РФ на высшем уровне.

Власти Исландии не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу, который пройдет летом в России. Такое решение принято в связи с «делом Скрипаля», говорится на сайте правительства страны, передает РБК.

Также приостановлен двусторонний диалог с Россией на высшем уровне.

Отмечается, что исландское правительство так поступает в знак солидарности с Великобританией и ее союзниками относительно отравления в Солсбери. «Правительство Исландии призывает российские власти дать четкие ответы на важные вопросы, касающиеся расследования, и в полной мере сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия», — говорится в сообщении. До тех пор, пока не будут даны объяснения, Исландия «временно откладывают двусторонний диалог на высоком уровне с российскими властями». «Следовательи, исландские власти не будут присуствовать на чемпионате мира по футболу в России этим летом», — заявили власти.

Ранее 26 марта посол России в Исландии был вызван в МИД страны.

О том, что правительство Исландии рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018 ранее в марте сообщила заявил министр иностранных дел Гудлаугура Тордарсона. Он уточнял, что подобное решение не помешает команде принять участие в чемпионате, а болельщикам — посетить Россию. Ранее решение не посылать в Россию на ЧМ представителей королевской семьи приняла Великобритания.

26 марта более 100 российских дипломатов выслали из стран Евросоюза, а также из США, Украины и Канады. МИД пообещал ответить на действия стран.

Экс-полковника России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию доставили в больницу с отравлением 4 марта. Великобритания утверждает, что с большой долей вероятности ответственность за отравление лежит на России. Из королевства были высланы 23 российских дипломата.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.