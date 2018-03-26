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Мэй: От яда «Новичок» в Солсбери могли пострадать более 130 человек

  • 26.03.2018, 22:49

В больницу в связи с недомоганиями, вызванными этим веществом, обратились более 50 человек.

От нервно-паралитического вещества, которым был отравлен в британском Солсбери экс-шпион Сергей Скрипаль, могли пострадать более 130 человек. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании, выступая перед парламентом в понедельник, 26 марта. По ее словам, в больницу в связи с недомоганиями, предположительно, вызванными этим веществом, обратились более 50 человек, передает DW.

Мэй также сообщила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые до сих пор находятся в больнице в критическом состоянии, возможно, никогда больше не выздоровеют окончательно. Глава британского правительства назвала маловероятным, что состояние Скрипалей изменится в ближайшем будущем.

В Солсбери проведут деконтаминацию

По информации телеканала Sky News, на этой неделе должна начаться деконтаминация ряда зданий в Солсбери, в том числе ресторана Zizzi и паба The Mill, которые Скрипали посещали незадолго до того, как были обнаружены без сознания. Полиция сообщила, что деконтаминация проводится как профилактическая мера и не представляет опасности для населения. Ранее была демонтирована лавка, на которой были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.


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