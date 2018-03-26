В прошлом году иностранцы купили в Польше товаров почти на €10 млрд 26.03.2018, 22:52

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Белорусы - на пятом месте среди иностранных покупателей.

В прошлом году иностранцы купили в Польше товаров на 42 млрд 500 млн. злотых. По сегодняшнему курсу - это более 9 млрд 800 млн евро. Такую информацию озвучила Главное статистическое управление Польши, передает «Польскае радыё».

По информации польских статистиков, прошлогодняя сумма выросла на 6,2% по сравнению с 2016 годом. В свою очередь поляки приобрели за рубежом товаров на 20 млрд 100 млн злотых (более 4 млрд 750 млн евро).

Чаще всего в Польше покупки совершали немцы (40,5% от общей суммы приобретенных иностранцами товаров), украинцы (26,3%), чехи (11,5%), словаки (7,6%), белорусы (7,7%) , литовцы (4,5%) и россияне (1,7%).

В 2017 году границу Польши перешагнули 287 млн 100 тыс. человек - это на 4% больше по сравнению в 2016 годом.