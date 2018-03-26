Задержанные в День Воли: «Били, издевались, оскорбляли» 4 26.03.2018, 23:00

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Арестованные рассказали в Советском суде, через что им пришлось пройти во время вчерашних задержаний.

Ждали расправы, однако процессы не состоялись. Те, кто сегодня пришел в Советский суд Минска, рассказали, через что им пришлось пройти во время вчерашних задержаний на площади Якуба Коласа, передает «Белсат».

«Я кричала, что мне больно. Кричала, что они делают это незаконно. Говорила, что я отказываюсь и не хочу, чтобы у меня брали отпечатки пальцев. Меня не слушали, мне улыбались, издевались, оскорбляли», – свидетельствует независимая наблюдатель Татьяна Мастыкина.

«Я три часа лежал лицом на асфальте. И потом еще полчаса на спине», – добавляет активист Сергей Спорыш.

Аресты были массовыми

Всего правозащитники насчитали более 60 задержанных в Минске и еще около полусотни – в других городах Беларуси. Многих выпустили без составления протоколов, однако держали в милиции часами, а то и в течение дня, как 73-летнего мужа сбитой с ног омоновцами Светланы Вергейчик.

«Холод, а их поставили на улице. Что за оскорбление такое?», – возмущается женщина.

В регионах суды над теми, кого превентивно задержали

Так, процесс над брестским блогером Сергеем Петрухиным отложили, однако в милиции все равно выписали штраф за мелкое хулиганство. С вечера пятницы мужчину держали в изоляторе временного содержания.

Не попали на вчерашний праздник активисты из регионов, в том числе Станислав Павлинкович из Могилева, Таисия Кабанчук и Галина Смирнова из Бобруйска, Наталья Стрельченко из Дубровно. Накануне праздника их брутально задержали и поместили в изолятор до сегодняшних судов.

«Набросились на меня и применили физическую силу. Закрутили руки, сжали их, чтобы якобы забрать мобильный телефон», – делится Наталья Стрельченко.

Почему власти не наказали участников Дня Воли арестами?

Протоколы отправили на доработку. Сделали это для того, чтобы достать их из шкафа и запустить в оборот, если это будет нужно, говорит политик Павел Северинец.

Однако вчерашние задержания и сегодняшние суды – не единственная преграда на пути к празднику и шествию по случаю Дня Воли. Так, в ночь на 25 марта неизвестные порезали шины в автомобилях Николая Статкевича и его жены.

Брутальные события во время сотой годовщины провозглашения БНР уже осудили отечественные правозащитники, которые потребовали от властей прекратить давление на гражданское общество и разрешить наблюдателям и журналистам беспрепятственно осуществлять свою профессиональную деятельность.