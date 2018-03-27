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Еще три страны выдворяют российских дипломатов

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  • 27.03.2018, 7:32
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К международному бойкоту РФ после Британии присоединились уже 20 государств.

Австралия, Норвегия и Македония приняли решение о высылке российских дипломатов. Таким образом, вместе с США, Канадой, 14 странами ЕС и Украиной, к дипломатической изоляции РФ вслед за Великобританией присоединились уже 20 государств.

Македония высылает одного российского дипломата в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего шпион из РФ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел страны.

Власти Австралии решили выслать из страны двоих российских дипломатов из-за отравления в Великобритании российского экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Малкольма Тернбулла и главы МИД Джулии Бишоп, которое 27 марта опубликовали на сайте правительства страны.

Отмечается, что высылаемые дипломаты являются сотрудниками разведки РФ. Их депортируют в течение семи дней.

Тернбулл и Бишоп считают, что "безрассудное и преднамеренное поведение" российских властей угрожает международной безопасности и глобальным правилам нераспространения химического оружия.

Власти Норвегии решили выслать из страны одного российского дипломата, который работает в посольстве в Осло. Об этом 26 марта заявила глава МИД Ине Эриксен Серейде, сообщила пресс-служба ведомства.

Она заверила, что правительство Норвегии не сомневается в результатах расследования отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, проведенного Лондоном.

"Использование нервного агента в Солсбери – очень серьезный вопрос. Это первый случай, когда химическое оружие использовалось на европейской территории со времен Второй мировой войны. Такой инцидент должен иметь последствия", – пояснила Серейде.

26 марта председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что российских дипломатов вышлют из 14 стран ЕС. В этот же день глава Белого дома Дональд Трамп приказал депортировать из США 60 сотрудников дипмиссий РФ. Также американские власти закроют российское Генконсульство в Сиэтле. Решение о высылке 4-х российских дипломатов принял МИД Канады.

13 российских дипломатов выдворит Украина.


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